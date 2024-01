Van Camp's: ¿Qué puede hacer si no lo dejan ir al baño en horas laborales?

Tras las declaraciones dadas por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acerca de las condiciones laborales a las que son sometidas las trabajadoras de Van Camp's, las autoridades competentes han realizado 26 hallazgos que están siendo investigados, solicitando diferentes documentos que notifiquen los hechos dentro de la compañía.



No obstante, el documento que rectifica esta información hace claridad en que las presuntas irregularidades no fueron encontradas por los observadores que realizaron la visita.

Entre los temas de investigación que el Ministerio de Trabajo está abordando, se encuentran denuncias por parte de las trabajadoras que afirman un “descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”. Estas declaraciones se suman a los señalamientos sobre los espacios otorgados a las funcionarias de la compañía.



En referencia a esto, Seatech International Inc., compañía productora de Van Camp´s, enfrenta 10 procesos activos, en los que se abarca la presunta violación del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo: “realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización”.



Por medio de un acta por parte de los funcionarios, se manifestó la inconformidad por distintos eventos que se han venido presentando en materia de retención de remuneraciones por el uso de los baños.

“En el momento en que les llega el periodo, según manifiestan, deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad”, relataba la denuncia entregada por los empleados.



“Las condiciones de la compañía son precarias, maquilladas, disfrazadas, pero con un índice de alto riesgo de accidentalidad. Seguimos saliendo mujeres con enfermedades agudas (...) Hoy por hoy muchas compañeras optan por usar pañal desechable porque, desafortunadamente, la empresa descuenta nuestras necesidades fisiológicas, o cuando nos llega el periodo”, denuncia otra trabajadora del lugar.

Van Camp's se pronunia sobre declaraciones de Mintrabajo y condiciones de trajajo de empleadas. Foto: Mintrabajo / Van Camp's

Tal y como lo afirma el abogado Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario, Daniel Polo, este caso se tuvo lugar por primera vez en marzo de 2023, cuando Alicia Cardiles, perteneciente al sector de la mujer de Sinaltrainal, expuso lo sucedido en el Congreso de la República en el contexto de una campaña contra las corporaciones multinacionales que transgreden los derechos internacionales:



“Si en el día van tres veces o cuatro veces, son 20 minutos diarios y eso en la quincena le genera una merma sustancial, entonces, las trabajadoras tienen que decidir entre ir al baño y someterse al descuento o, por el contrario, no ir y de manera recursiva acudir a los pañales desechables”.



En cuanto a la evidencia presentada, señaló la existencia de recibos de pago que muestran las irregularidades en los salarios de las trabajadoras, así como los testimonios directos de las propias empleadas. Estos elementos deben ser evaluados por una autoridad competente, no por la opinión pública, según afirmó el abogado.

Sumado a esta situación, el abogado añadió que la gravedad del caso se incrementa dado que numerosas solicitudes de inspección a Van Camp's han resultado infructuosas, ya que la empresa impide la entrada de los funcionarios del Ministerio del Trabajo a sus instalaciones.



La Ley 1562 de 2012 establece la responsabilidad de los empleadores de fomentar y preservar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Esto implica proporcionar espacios destinados a las necesidades fisiológicas e higiénicas de los colaboradores, así como no imponer restricciones que vayan en contra de estas.



No obstante, la ley no especifica cuándo se consideraría un uso excesivo del derecho de ir al baño, haciendo énfasis en las condiciones específicas de las que esto dependería. Una persona podría tener la necesidad de hacerlo cada dos o tres horas, con la excepción de quienes sufren problemas de salud que les exigiría asistir con mayor frecuencia.

Si en los eventuales casos se concluye que el empleador está incurriendo en un acto que viole la ley que protege la dignidad del trabajador, tendría que solventar una una multa de entre 1 y 5.000 salarios mínimos, dependiendo la gravedad, regularidad, periodicidad del delito en cuestión.

¿Qué dijo la empresa tras los señalamientos?

La entidad, que está mayormente conformada por madres cabeza de familia, agregó que este incidente representa una amenaza para más de 35 años de dedicación laboral y la creación digna de empleo. Además, respondió públicamente a las acusaciones, argumentando que “no se puede difamar y estigmatizar a la compañía de esa manera”.



Sintramar, que afirma respaldar la opinión de más de 1.300 afiliados de la empresa, expresó su asombro ante las afirmaciones de la ministra: “Le solicitamos a la ministra que investigue con mucho más rigor el tema aquí en la planta. Para eso la invitamos a que hable con nosotros, el sindicato mayoritario de la compañía”, comunicó el sindicato.



En la disputa intervinieron otras trabajadoras que refutaron las declaraciones de sus colegas. Una de ellas, Marta Cuadrado, dijo que rechazaba “la mentira de Alicia Cardiles. A nosotras no nos niegan ningún permiso ni la ida al baño para hacer las necesidades, siempre que tenemos que salir, salimos. Como tal sí hay un control, porque en la planta hay más de 700 personas y es muy difícil que los jefes puedan controlar tanto personal”.

En las redes sociales, algunos usuarios condenaron a la empresa, mientras que otros pusieron en tela de juicio los costos asociados, ya que, bajo esa lógica, se preguntaron quién asume el gasto de los pañales, que podría resultar más costoso adquirir miles de ellos que permitir que las operarias tengan tiempo para ir al baño.

JOHAN STEVEN GUERRERO

