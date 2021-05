La carta de Minhacienda que cuestiona reforma al sistema de salud

En su columna del domingo en EL TIEMPO, el exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, al referirse al proyecto de ley que busca reformar el sistema de salud, del cual su grupo político es el principal defensor, manifestó: “Cuando finalmente se iba a iniciar la discusión, el viceministro de Hacienda, doctor Zárate, envió a la Comisión una carta en la que cuestiona todo el alcance del proyecto. En su calidad de experto, prácticamente vetó todo su contenido”.

Este proyecto, valga decir, llegó con mensaje de urgencia del Gobierno y respaldo del Minsalud.



(Lea aquí los principales puntos de esta iniciativa y lo que opinan los expertos)



El documento de más de 40 páginas es firmado por los viceministros de Hacienda, Juan Pablo Zárate Perdomo y Juan Alberto Londoño y está dirigido a los presidentes de las comisiones séptimas de Senado y Cámara. En él se analiza el extenso el proyecto de ley desde un contexto técnico, pero esencialmente financiero.



Los funcionarios hicieron comentarios a la mayoría de los artículos del Proyecto de Ley 10 y de hecho algunos de ellos fueron calificados como inconvenientes no solo por ya estar contenidos en estas normas sino por limitaciones fiscales.



Los viceministros consideran que crear un fondo permanente para dar respuesta con servicios, tecnología y talento humano en casos de emergencia vulnera los artículos 151 y 352 de la Constitución, que indican que la disponibilidad presupuestal debe ser examinada en extenso y en caso de aceptarse debe plantearse a través de una ley orgánica de presupuesto y no de una ley ordinaria como esta.



De igual forma, indican que se vulnera la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, al permitir que los recursos destinados específicamente a garantizar las pensiones individuales se destinen a coyunturas particulares en emergencias, pues no existen otras alternativas cuando se pierde el trabajo o hay condiciones de vulnerabilidad.



(La también: Los logros y retos del Plan Nacional de Vacunación, según el ministro)



Por la misma línea, la cartera de Hacienda dice que el proyecto vulnera la prohibición de destinar recursos de la seguridad social para fines distintos cuando uno de los artículos del proyecto plantea la utilización de dineros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para la satisfacción de necesidades sociales diferentes a las de su esencia. Esto, según los viceministros, también altera la autonomía territorial consagrada en la Constitución.



Llama la atención que desde Hacienda se considera inconveniente incluir la garantía de protección financiera para los afiliados “porque podría interpretarse como una garantía de reembolso por parte de la Nación de los gastos en salud que las personas efectúen por su propia cuenta”. En ese sentido se considera que si este gasto sobrepasa el 15 por ciento del total en salud generaría costos adicionales anuales de 1,24 por ciento del PIB, algo como 13,6 billones de pesos, con el agravante de que ese gasto podría crecer.



(Consulte: Colombia cierra la semana con 3.349 muertes por covid-19 en siete días)



Frente a uno de los temas importantes, el de regionalización de la salud que plantea el proyecto, los viceministros aseguran que tanto en las leyes 715 del 2001 como la 1955 del 2019 esta perspectiva ya ha sido contemplada, tanto que el Modelo de Atención Integral Territorial (Maite), ya concebido, es capaz de articular actores y asociar la perspectiva de financiamiento para garantizar la sostenibilidad, frente a lo cual se debería incluir un modelo con mecanismos financieros.

Otros puntos cruciales

Y sobre el modelo de salud pública, los funcionarios señalan que ya se está abordando y respecto a los beneficios únicos en salud afirman que estos ya están unificados y la equiparación de las pólizas (UPC) esto debe ser sometidos a procesos actuariales rigurosos de análisis en razón a que no se debe dejar por ley, algo que puede tener diferencias desde su estructura relacionadas con frecuencias de uso, carga de la enfermedad, entre otros.



(Siga leyendo: Muertos que aparecen como vacunados, ¿qué hay detrás?).



La respuesta también cruza por analizar a profundidad aspectos como la prohibición de la tercerización del talento en salud, que podría generar costos anuales para las Empresas Sociales del Estado superiores a los tres billones de pesos.

UNIDAD DE SALUD

Más noticias