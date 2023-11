Exministra Carolina Corcho señala a exministros Gaviria y Ruiz por situación de las EPS

Este miércoles, 15 de noviembre, se aprobaron los artículos 76, 77 y 78 de la reforma de la salud que cursa su segundo debate en la Cámara de Representantes. El balance en las últimas tres semanas, como lo reportó la sección Política de EL TIEMPO, representa un desafío para el Gobierno debido a que tan solo han avanzado en 15 artículos.

De hecho, en los últimos días el debate público se centró en el supuesto 'mico' que pretendía modificar el artículo 42, por el cual se estipulan los requisitos para dirigir entidades públicas de salud.



Y en medio de esa situación, los exministros Fernando Ruiz (jefe de la cartera de Salud en el Gobierno Duque) y Alejandro Gaviria (ministro de Salud en el Gobierno Santos y de Educación en el Gobierno Petro) remarcaron su postura frente a la reforma.



"La reforma a la salud es una reforma mal concebida, que no resuelve los problemas de fondo del sistema y exacerbaría muchos de ellos. Ahora pretende aprobase sin discusión, sin debate, sin deliberación. La reforma no convenció ni al país ni al Congreso. Solo puede ser aprobada a la fuerza con prácticas cuestionables", apuntó Alejandro Gaviria en X.



La reforma a la salud es una reforma mal concebida, que no resuelve los problemas de fondo del sistema y exacerbaría muchos de ellos.



Ahora pretende aprobase sin discusión, sin debate, sin deliberación.



— Alejandro Gaviria (@agaviriau) November 15, 2023

Por su parte, Fernando Ruiz manifestó en la misma red social: "La Cámara de Representantes tiene una responsabilidad histórica con los colombianos. Si deja pasar esta regresiva reforma a la salud será directa responsable de la crisis sanitaria que generará en años de agonía de un sistema moribundo por las acciones destructivas del gobierno".

— Fernando Ruiz 🏩 (@Fruizgomez) November 16, 2023

Y en paralelo, en medio de una charla con el creador de contenido Levy Rincón, la exministra de Salud Carolina Corcho, quien fuera promotora de la reforma de la salud en el arranque del Gobierno Petro, señaló a los exministros Gaviria y Ruiz por la situación actual de las EPS.

Carolina Corcho: 'Crearon un montón de decretos para falsear los estados financieros'

La exministra Carolina Corcho. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Las EPS se vienen liquidando desde antes del Gobierno de Petro", expresó la exministra, quien hizo hincapié en que, a su juicio, "este sistema (de salud) es muy difícil sostenerlo".



Luego, ahondando en su argumento, aseveró: "En los estados financieros de las EPS dijeron que iban a resguardar 18 billones de pesos para respaldar las deudas del sistema de salud y, cuando se fue a verificar en los propios estados de la Superintendencia, encuentran que solamente han invertido un poco más de seis billones".



"Es decir, dejaron de invertir para respaldar financieramente al sistema de salud 12.4 billones de pesos. Es una quiebra peor porque tienen deudas superiores a 23 billones, pero además no hicieron lo que les dijeron que hicieran, que tenían que respaldar, o sea que tenemos una quiebra masiva", explicó.



Sobre esa situación económica de las EPS, Corcho aseveró: "Alejandro Gaviria y Fernando Ruíz en diez años crearon una marama (sic) de normas para que esto sea sostenible y vemos una apariencia del que sistema funciona. Los gobiernos colombianos han dado gabela. Entre Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria crearon un montón de decretos para falsear los estados financieros y que no les diera doce sino cinco (billones), pero por decretos donde ellos flexibilizan la norma para que se falseen los estados financieros".



"Aquí hubo gobiernos que se prestaron para hacer una maraña normativa para que estos recursos no se destinaran y para tapar la crisis financiera que viene hace dos décadas. Esto es muy grave, yo estoy hablando de algo muy grave", remarcó Corcho, quien no precisó si haría una denuncia formal sobre lo que dijo.



@carolinacorcho acaba de decir en vivo que @agaviriau y @Fruizgomez directamente crearon decretos para falsear lo estados financieros de las EPS. Esto es una denuncia muy grave, la ex-ministra está directamente denunciando un prevaricato. pic.twitter.com/7NG2SpuwDc — H. (@Missmelindres) November 16, 2023

Hasta el momento, ni Fernando Ruiz ni Alejandro Gaviria se han pronunciado tras las declaraciones de Corcho.

