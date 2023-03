A principios de marzo la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral alertó de una crisis de medicamentos en el país. Según el gremio, son varios los fármacos para diferentes dolencias que se encuentran escasos.



(Lea también: Desabastecimiento de medicamentos es un debate polarizado: director del Invima).

Frente al tema, el director del Invima, Francisco Rossi, aseguró que la ministra de salud, Carolina Corcho, ha recibido varias solicitudes de laboratorios para la importación de los productos desabastecidos.

“Lista en mano nos dicen: 'esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo', afirmó Rossi, este 15 de marzo, durante un debate de control político en el Congreso.

Según Rossi, desde el ministerio no consideran que importar medicamentos del exterior sea la solución a la escacez de medicamentos, más aún, “en un país como Colombia que quiere fortalecer la industrialización”.

Sin embargo, este domingo, la ministra Corcho desmintió las declaraciones del director del Invima y aclaró que no ha recibido ninguna oferta de parte de ningún laboratorio internacional para resolver enfrentar la contingencia.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. MinSalud puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, explicó Corcho en su cuenta de Twitter.

Además, mencionó que han desarrollado más de 10 mesas técnicas para resolver esta problemática que viene enfrentando el país desde, según ella, hace más de cuatro años.

“Hemos desarrollado más de 10 mesas técnicas para resolver cada caso frente a un fenómeno q es mundial y lleva más de 4 años en Colombia. Se solicitó a órganos de inspección, vigilancia y control hacer las indagaciones de información a agentes, dado que no reportan a @MinSaludCol”, concluyó la jefe de cartera.

