Esto es lo que debe saber sobre el carné de vacunación en lugares públicos

Este miércoles el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió un decreto a través del cual estipula que en lugares de ocio como restaurantes, bares, cines, o eventos deportivos será obligatorio presentar el carné de vacunación contra covid-19 para el ingreso.



“Se ha consultado con el Comité Asesor de Vacunas y los planteamientos fundamentales es tener reducción del riesgo, en la medida que ya tenemos una proporción alta de población vacunada, pero al existir población no vacunada, termina afectando e incrementando el riesgo de contagio”, manifestó el ministro Fernando Ruiz.





A continuación, EL TIEMPO le cuenta lo que debería saber sobre la nueva medida que regirá en el país en los próximos días.



¿Cómo obtener el carné de vacunación?

El usuario debe ingresar al portal 'Mi Vacuna', diligenciar su información personal y si ya fue vacunado podrá descargar el certificado con código QR a través de dicha página web.

El carné físico es el documento que le entregan a todos los que acuden a inmunizarse después del proceso en el centro de vacunación.



¿Dónde lo pedirán?

De acuerdo con la cartera de Salud, se debe solicitar como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva.



Además, a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

¿Desde cuándo?

Para mayores de 18 años, la medida regirá desde el 16 de noviembre, y para mayores de 11 años a partir del 30 de noviembre del presente año.



¿Y para menores?



“Estamos planteando la posibilidad para que a partir del 15 de diciembre se dé para mayores de 3 o 5 años”, aseguró el ministro de Salud Fernando Ruíz.

¿Cuál certificado me pueden exigir, el físico o el digital?

Se puede presentar en cualquiera de las dos presentaciones, tanto físico como digital. El propósito es validar que la persona ya inició o completó su esquema de vacunación.



¿Para ir al centro comercial me pueden pedir el carné?

Para acceso al centro comercial no, pero en los lugares específicos dentro del mismo como cines, restaurantes, bares o gastrobares donde se puedan presentar aglomeraciones, sí.



Solo se exigirá para sitios de ocio, esparcimiento, donde los riesgos por las condiciones son mayores y donde hoy está el mayor grupo de personas no vacunadas, convirtiéndose en focos de riesgo colectivo e individual, según dijo el Ministerio de Salud.



¿A mi hijo le pueden pedir el carné en el colegio?

Según lo informó el ministro de Salud Fernando Ruíz, no es necesario que los menores presenten el carné de vacunación al ingreso de las instituciones, no obstante, aclaró que en caso de que el colegio decida organizar un evento masivo, sí es obligatorio que se presente dicha certificación.



¿Debo tener el esquema de vacunación completo?

Inicialmente no. Se solicitará tener, al menos, una dosis del esquema. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Ministerio del Interior, quedan facultados para determinar la fecha desde la cual se realizará la exigencia de carné con esquema de vacunación completo.



¿Me pueden exigir el certificado en vuelos nacionales?

No, ni en vuelos nacionales ni en transporte público es obligatorio presentar el carné de vacunación. Sin embargo, el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio del Interior, anunciarán otras medidas conforma avanzan las cifras de casos y muertes por el Sars-CoV-2, así como el Plan Nacional de Vacunación.



¿Qué pasa si me vacuné en el exterior o soy extranjero?

​Puede presentar el documento que acredite su vacunación en el

lugar donde la recibió. El propósito de este requerimiento es validar que la persona ya inició o completó su esquema de vacunación, con el objetivo de reducir y mitigar los riesgos de contagio.



¿Los eventos al aire libre también requeriránde este filtro?

​Los eventos al aire libre como fiestas de pueblo no, pero si hay un evento en un recinto cerrado sí. Lo mismo sucederá con las novenas, aquellas que transcurran al aire libre no deberán exigir el carné, pero si es en un lugar cerrado y con aglomeración sí.

