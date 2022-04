Cada vez las personas están más preocupadas por saber qué alimentos les hacen bien a sus cuerpos. Un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o las que hayan sido sometidas a un proceso de curación, ahumado, secado, entre otros, aumenta el riesgo de sufrir de cáncer.

Un panel de 22 científicos de 10 países de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) fue la encargada de realizar estos estudios.



(Siga leyendo: Cáncer de mama: ¿Cómo puede prevenir esta enfermedad?).



En 12 de los 18 estudios hallaron una relación directa entre estos alimentos y el cáncer. Es importante mencionar que el riesgo de estos alimentos no se desarrolla en todas las personas.

Nitritos y nitratos

Los expertos han propuesto varias explicaciones al respecto. Una de ellas es el hierro hemo, sin embargo, este no es el único componente que afecta a la salud. Un estudio publicado en el medio científico ‘International Journal Of Epidemiology’ ha analizado el papel que cumplen los nitratos y los nitritos.



(No deje de leer: La OMS confirma ya 169 casos de nueva hepatitis aguda infantil en 11 países).



Estos dos componentes químicos contienen oxígeno y nitrógeno. Aunque estos están presentes en el agua y en el suelo, desde hace tiempo se ha analizado que consumirlos en exceso aumenta ligeramente el riesgo de producir cáncer debido a las reacciones químicas que tiene en el cuerpo.



En el 2009, la ‘National Library of Medicine’ realizó un estudio con 101.056 adultos de la cohorte francesa NutriNet-Santé, en ellos evaluaron si la exposición de estos componentes en las carnes procesadas afecta al cuerpo humano.

los nitratos y los nitritos están presentes en el agua y en el suelo pero consumirlos en exceso aumenta el riesgo de tener cáncer. Foto: iStock

Al finalizar el estudio se diagnosticaron unos 3.311 casos incidentes de cáncer. En las mujeres se registró un mayor riesgo de cáncer de mama y en los hombres de próstata. Asimismo, en ambos sexos se identificó un riesgo de cáncer colorrectal.



(Lea también: 'Doomscrolling': el comportamiento compulsivo que se agudizó en la pandemia).



En la investigación concluyeron que los aditivos alimentarios nitratos y nitritos se asociaron positivamente con el riesgo de desarrollar un tipo de cáncer. Sin embargo, los resultados deben ser confirmados con otros estudios a gran escala, por lo tanto, recomiendan regular el consumo de estas carnes.

