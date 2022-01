Las enfermedades por intoxicación de alimentos (ETA) han sido una constante alrededor del mundo por el gran número de personas que las padecen anualmente. Según datos otorgados por la Organización Mundial de la Salud, 600 millones de personas se intoxican cada año a causa del consumo de comida en mal estado o por estar mal cocinada.

Como consecuencia, esta problemática de salud pública deja al menos 400 mil personas fallecidas a causa de pronósticos relacionados con enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA).



Entre los comestibles que son catalogados como los más cargados de un gran valor infeccioso se encuentran todos los insumos crudos y que vengan de animales, entre ellos, aves, cerdo, res, mariscos y leche sin pasteurizar, pues contienen bacterias que pueden ocasionar desde síntomas leves hasta la muerte.

Recuerde lavarse las manos antes y después de manipular productos cárnicos para evitar enfermedades. Foto: Jorge H. González

Tenga en cuenta que es de vital importancia que estos insumos estén bien cocinados y a una temperatura óptima para que estos microorganismos dañinos para la salud mueran.



“Consumir bacterias peligrosas transmitidas por los alimentos suele causar enfermedades dentro de 1 a 3 días después de consumir los alimentos contaminados. Sin embargo, la enfermedad también puede ocurrir dentro de 20 minutos o hasta 6 semanas después”, informó la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).



Por tal motivo, la FDA ha realizado un boletín informativo en el cual instruye a los ciudadanos del mundo sobre el buen manejo de alimentos derivados de carne animal, así cómo la temperatura de cocción que deben tener para garantizar que su consumo sea idóneo.

Recomendaciones para cocinar

Las zonas de peligro alimentario se refieren al grado de temperatura que promueve el crecimiento de las bacterias inmersas en el trozo de carne, que por lo general se encuentran entre 4 y 60 grados centígrados.



Por su seguridad, es recomendable que preserve productos cárnicos a temperaturas inferiores.

Termometro de seguridad alimentaria de La Administración de Medicamento y Alimentos de los Estados (FDA). Foto: FDA

“Recuerde la regla de las 2 horas: deseche los alimentos perecederos (alimentos que se pueden echar a perder o contaminar con bacterias si no se refrigeran) que queden fuera del refrigerador a temperatura ambiente durante más de dos horas. Cuando las temperaturas sean superiores a 90° F (32° C), deseche los alimentos después de transcurrida una hora”, menciona la entidad.



Ahora bien, para que usted pueda consumir carnes totalmente fuera de peligro, la FDA ha recomendado cocinarlas a una temperatura mayor o igual a 71 grados centígrados en el caso de las carnes molidas, para aves a 74 grados, y para bistecs de todo tipo a una temperatura mayor a 63 grados centígrados.



Sin embargo, debe tener cuidado especial con los productos molidos de res y de pollo, pues “al moler las bacterias que podrían estar en la superficie de ellas pueden terminar adentro. Asegúrese de que la carne de res esté completamente cocida para matar las bacterias nocivas. Use un termómetro para alimentos para tomar la temperatura”, mencionó la FDA en su página oficial.



Recuerde siempre lavarse las manos antes y después de manipular productos cárnicos. Las bacterias pueden quedar pegadas sobre su piel, por lo que al contacto de ojos, boca y nariz pueden ingresar a su cuerpo haciendo que enferme.

