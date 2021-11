'Debe ser el último recurso': OMS sobre vacunación obligatoria contra covid

El covid-19 sigue presente en el mundo.



2020 fue el año de 'conocimiento' del virus, de restricciones y del planteamiento de los cuidados sanitarios aún vigentes en la actualidad. En lo que va de 2021 los gobiernos de la gran mayoría de países han volcado sus esfuerzos en alcanzar un nivel de inmunidad contra el coronavirus que impida contagios masivos y el colapso de los servicios médicos correspondientes.

Esta búsqueda se sustenta en la aplicación de los diversos proyectos de vacuna aprobados por las autoridades sanitarias. Desde finales de 2020 inició un proceso 'récord' de inmunización en casi todo el mundo.



A mediados de febrero, por ejemplo, se aplicó la primera vacuna en Colombia.

(Puede leer: Covid: las medidas tomadas en Europa por la cuarta ola de la pandemia).

Y aunque se ha tratado de un mecanismo eficaz, evidenciado en la reducción de contagios y muertes alrededor del mundo, una peligrosa cuarta ola, que amenaza Europa y se asoma en varios países de nuestro continente, ha puesto 'sobre la mesa' mecanismos restrictivos con los cuales evitar un impacto social, económico y vital tan fuerte como en meses anteriores.



Incluso algunos países, como Austria, han impuesto medidas restrictivas a los no vacunados que, de algún modo, crean una obligatoriedad en el recibimiento de las dosis anticovid.

Medidas que pueden 'exacerbar desigualdades'

La vacunación se ha dado con eficacia en los países, pero aún así no se ha alcanzado el número esperado. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

"Los países deben seguir un enfoque basado en el riesgo, adaptado a sus circunstancias y preferencias locales, al tiempo que defienden los derechos humanos", destacó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, hace unos días cuando se conoció que Austria impondría 'cuarentena' con los no vacunados.



En lugares donde las vacunas o los tests no son muy accesibles, el uso de certificados para limitar el acceso a lugares públicos "puede exacerbar las desigualdades y perjudicar el bienestar de personas y sociedades", subrayó.



El país europeo tomó medidas drásticas, sin embargo, no es el único que se ve obligado a retornar a las restricciones después de un asomo hacia la 'normalidad'.



Alemania, Francia, España y Holanda, por nombrar algunos, impusieron cuarentenas en territorios, clausura momentánea de negocios y horarios fijos en torno a las actividades sociales, las cuales, también, se limitaron para enfatizar en el distanciamiento físico y el uso de tapabocas.

Manifestaciones en Austria contra las nuevas medidas para frenar al coronavirus. Situación similar se vivió en otros países, como Holanda e Italia. Foto: AFP

Jasarevic habló con 'W Radio' sobre las apuestas de ciertos gobiernos en torno a las medidas que promueven la vacunación dado que, si bien se busca el bienestar general, existe la posibilidad de vulnerar derechos y libertades.



"Es preferible que se le explique a la población la información sobre la vacuna. Introducir medidas obligatorias no es lo ideal, pero si ya se agotaron todos los medios es una decisión de los gobiernos", afirmó el funcionario.



"Es la autoridad la que debe considerar la situación epidemiológica y mirar si es adecuado para minimizar los riesgos. La cuestión es usar la vacunación obligatoria y solo acudir a ella como último recurso", puntualizó en charla con el citado medio.

(Le contamos: El récord que registró Barranquilla en la vacunación contra el covid-19).

Situación en Colombia

Desde principios de este mes de noviembre, los establecimientos comerciales del país tienen autorización para pedir carné de vacunación o certificado que evidencie que al menos la persona tiene la primera dosis.



Esta medida en particular se vio en todo su esplendor durante la segunda jornada del día sin IVA, el pasado viernes 19 de noviembre.

Los certificados son obligatorios en algunos comercios. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Asimismo, durante el fin de semana restaurantes, bares y otros comercios limitaron su actividad solo con quienes hacen parte del programa de vacunación contra covid-19 en el país.



El panorama cambiaría mucho más en diciembre: la semana pasada, el presidente Iván Duque anunció que el certificado de vacunación tendrá que demostrar que la persona ya tiene el esquema completo.



No se valdrán más solo primeras dosis.

*Con información de EFE