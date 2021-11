A mayores de 12 años también les exigirán presentar carné en eventos

Colombia sigue avanzando en su meta de inmunizar al menos al 70 % de la población antes de fin de año. Por eso, desde hace tres semanas el país empezó la exigencia progresiva del carné de vacunación contra el covid-19.



La medida primero entró en vigor para los mayores de 18 años, pero a partir de este martes 30 de noviembre también será un requisito para la población mayor de 12 años.



“A partir de hoy quienes tengan más de 12 años y cuenten con al menos una dosis deberán presentar su carné. Y a partir de 14 de diciembre se exigirá para mayores de 18 años con el esquema completo”, indicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.



Como ya se había establecido, el documento será obligatorio en eventos masivos como conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, o estadios, parques de diversiones y temáticos o museos.



“Con la disposición contenida en el Decreto no se está obligando a la población a aplicarse la vacuna, en cambio, con la medida lo que se busca es minimizar el riesgo de la transmisión del covid-19 frente aquellas personas que no han accedido a la vacunación, así como evitar un cuarto pico”, indicó el director.



En ese sentido, Minsalud reiteró que con esta medida no se afectan las actividades esenciales de las personas, como son acceso al transporte público, supermercados, plazas de mercados, droguerías, entidades financieras, entidades públicas, entre otras.



En otras partes del mundo, esta medida ya ha sido efectiva para retomar la normalidad. “De cara a las festividades, la idea es garantizar la protección de las familias, pero también una reactivación económica segura y que se evite la gravedad de un cuarto pico”, concluyó Bermont.

