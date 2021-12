A partir de este martes 14 de diciembre comienza a regir en el país la exigencia del carné de vacunación con esquema completo de dos dosis contra el covid-19 para ingresar a establecimientos de ocio, según lo anunció el presidente Iván Duque hace algunas semanas.



De igual forma, a partir de este martes, según lo indicó el Ministerio de Salud, quienes deseen ingresar al país deberán presentar el certificado de vacunación en donde se evidencie que completó el esquema de inmunización al menos 14 días antes



EL TIEMPO le cuenta lo que debe saber sobre esta y otras medidas sanitarias que empiezan a regir de ahora en adelante en el país.



¿En qué lugares debe presentar el carné de vacunación para ingresar?



La medida contempla que se debe presentar el documento en el que se evidencie la inmunización para el ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.

¿El certificado físico es válido?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, tanto el certificado digital como el carné físico que le entregan a todos los que acuden a inmunizarse después del proceso en el centro de vacunación son válidos.



¿Cómo descargar el carné digital?



Para obtener el certificado digital, el usuario debe ingresar al portal 'Mi Vacuna', diligenciar su información personal y si ya fue vacunado podrá descargar el certificado con código QR a través de dicha página web.



¿A los menores también les pedirán esquema completo de vacunación?

Todos los adultos mayores de 18 años deberán demostrar la aplicación de dos dosis de la vacuna contra covid-19 a partir de este martes 14 de diciembre, mientras que para los menores mayores de 12 años esta medida regirá a partir del 28 de diciembre.



¿Cuáles son los nuevos requisitos de ingreso al país?

El Ministerio de Salud indicó que desde este martes los colombianos o extranjeros deben diligenciar obligatoriamente el formulario de pre-registro web de Migración Colombia con los datos de su viaje en la página de Check-Mig, antes de venir a Colombia.



Además, las distintas aerolíneas exigirán el certificado de vacunación donde se evidencie que al menos 14 días antes de ingresar al país completó el esquema con dos dosis.



De lo contrario, deberán presentar una prueba PCR negativa que haya sido tomada máximo 72 horas antes del viaje.



¿Esta medida aplica para colombianos y extranjeros de la misma manera?



Para el caso de los extranjeros no residentes, el Ministerio ha estipulado que quienes no tengan ninguna dosis no podrán ingresar al país, mientras quienes tengan el esquema incompleto, es decir, una sola dosis, podrán demostrar la primera dosis y una prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas.



¿Con el certificado de vacunación deja de ser obligatorio el uso de tapabocas y otras medidas?

No, el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la ventilación adecuada en espacios cerrados y otras medidas de bioseguridad siguen siendo obligatorias.



"Hasta ahora no hemos tenido un cuarto pico, llevamos desde final de agosto con un comportamiento bajo, pero esto no es para confiarse. La expectativa es que, si tenemos una vacunación lo más cercana al 90% y personas mayores de 50 años protegidas, reduciremos el impacto de una cuarta ola", advirtió Fernando Ruiz, ministro de Salud.

