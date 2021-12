Desde este martes, 28 de diciembre, en el país se exigirá que toda la población mayor de 12 años presente su carné de vacunación con esquemas completos para acceder a eventos o sitios de ocio.



Como ya lo ha reiterado el Ministerio de Salud, la presentación del documento es obligatorio en eventos masivos como conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, o estadios, parques de diversiones y temáticos o museos.



Germán Escobar, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios (e), manifestó que "este requisito lo que busca es tener mayor seguridad y tranquilidad frente a la posibilidad de contagio en estos espacios".



"Tal y como se ha venido haciendo desde noviembre, hoy inicia una nueva fase exigiendo el carné de vacunación en mayores de 12 años, con esquemas completos", manifestó.



Escobar señaló que esta exigencia no es una carta abierta para bajar la guardia con las medidas de seguridad fundamentales, como el uso del tapabocas y el lavado de manos, por ejemplo.



En ese sentido, invitó a padres de familia para que lleven a sus hijos y completen sus esquemas de vacunación pues, además de la protección que otorga la vacunación, podrán asistir a este tipo de eventos y espacios.



Sobre la exigencia del carné de vacunación con esquema completo, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, explicó previamente que con esta disposición no se está obligando a la población a aplicarse la vacuna. Lo que se busca es minimizar el riesgo de la transmisión del covid-19 frente aquellas personas que no han accedido a la vacunación.



En este sentido, el Ministerio de Salud fue enfático en que con esta medida no se ven afectados el transporte público, supermercados, plazas de mercado, droguerías, entidades financieras y públicas, entre otras.



Por otro lado, de cara a los eventos de fin de año y reuniones familiares o con amigos, Escobar recomendó asistir a los puntos de vacunación, ya sea por su primera, segunda o su dosis de refuerzo.



"Esto nos permitirá compartir estos últimos días del año con seguridad y prepararnos para la entrada a clases de nuestros niños y niñas en el calendario escolar del 2022", destacó el viceministro.

