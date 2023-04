Por el análisis y consultorio del psiquiatra Carlos Climent han pasado jóvenes drogadictos, asesinos recluidos en cárceles, parejas en apuros, familias que buscan formas de criar a sus hijos, depresivos, suicidas y, ahora, por la etapa en que está, frecuenta personas de tercera edad.



Además de tratar alteraciones mentales, el también escritor ha sabido aprovechar su amplia experiencia para acercarse a historias insólitas que le causan curiosidad o a las que se siente cercano. Después de todo, se trata de una profesión que se transforma según la persona que se siente en el diván y le cuente sobre sus problemas.



“En psiquiatría cada caso es un desafío, una cosa nueva, es una investigación de circunstancias personales y de otras particularidades (...) a mí esto me da la oportunidad de no sacar el apéndice de la misma forma 7.000 veces seguidas”, dijo el médico, quien fue profesor de la Universidad del Valle durante 30 años, sobre las diferencias que puede haber entre una persona que se especializa en su campo y otras disciplinas, como pediatría.



Ahora, un tema que le llama la atención, y que durante años le ha dado vueltas en la cabeza, es el que protagoniza su más reciente libro, que presentará el próximo 29 de abril en la Feria del Libro de Bogotá (Filbo), en conversación con la colega Sonia Bersh Toro, autora de un capítulo del escrito, y la columnista Paola Guevara.



Esta obra, titulada Depresión, la enfermedad sin voz, cuenta con 196 páginas y ofrece “una luz esperanzadora sobre el tema, haciendo énfasis en la necesidad de tratamiento especializado”, según enunció un comunicado de Panamericana, editorial del libro.

El libro surge en respuesta a las personas que sufren de este trastorno y nunca recibieron atención, “porque ni ellas mismas se dan cuenta de que están deprimidas, simplemente se sienten decaídas, se sienten mal, no tienen ganas de levantarse, tienen ideas muy negativas, muy pesimistas”, dijo Climent.



Como resultado, en el primer capítulo del libro está el ‘Cuestionario para detectar la depresión’, una didáctica herramienta para identificar signos asociados a esta enfermedad. Así mismo, a lo largo del texto hay una detallada descripción de situaciones y síntomas por los que puede pasar alguien con trastorno depresivo, bipolar, con depresión crónica o pensamientos suicidas.



De esta forma, el lector tendrá la oportunidad de aprender a identificar cuándo hay señales de alerta en sí mismo o en alguien cercano, y necesite ayuda psicológica o psiquiátrica.



“Yo toda la vida he atendido personas con depresión y me he encontrado sistemáticamente con la incomprensión por parte de la población en general o del cuerpo médico. Era necesario ponerlo en términos claros para poder demostrarle a la gente que esto es una realidad médica que tiene tratamiento. No es una enfermedad imaginaria”, contó para EL TIEMPO el psiquiatra de Harvard.



Desde antes había pensado en lo necesaria que era una herramienta como la que plantea en su libro a modo de cuestionario, por lo que participó con la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde fue panelista de salud mental, en proyectos en los que planteó estrategias para atender las necesidades mentales de los pacientes, a través decapacitaciones que ayudaban a detectar la presencia de síntomas de padecimientos psiquiátricos en el personal médico.

Este malestar es común entre personas que no sienten pasión por sus trabajos y ven los fines de semana como el tiempo de recarga. Foto: iStock

El suicidio, el mayor secreto



Ser parte activa de estas iniciativas acercó a Climent a una realidad en la que 100.000 personas se suicidan cada año en Colombia, según reveló un informe del Ministerio de Salud del 2021, y lo llevaron a contemplar el tema en un aparte de su última publicación.



“El suicidio es un misterio. El suicida por regla general se va a la tumba llevándose su secreto y no se lo cuenta a nadie”, explicó el experto. Aseguró que escuchar al otro, a quien está en el entorno y necesita expresar lo que hay dentro de su cabeza, puede ser una buena técnica para liberar presión y terminar por salvar una vida, e incluso evitar que los problemas deriven en una intervención psiquiátrica.



No es de extrañar que en un capítulo del libro recuerde lo dicho por William Clark Styron, autor de La decisión de Sofía: “El verdadero infierno puede ser la mente”.

“Nadie sabe lo duro que es vivir con una depresión —sostuvo Climent—, quien la ha tenido puede saber qué tan torturador es. Lo que no creen los que están al borde del suicidio es que hay algo que pueda revertir ese sentimiento. Nuestro trabajo como doctores es convencer a la gente que tenga fe y crea en el tratamiento”.



Reconocido psiquiatra caleño Foto: Panamericana

Pero no todo está en manos del psiquiatra. De hecho, aseguró, instituciones como la familia, los entornos educativos, entre otros, son primordiales para contrarrestar ideas suicidas. A pesar de que sea imposible evitar todos los suicidios, hay mecanismos que pueden ser activados y que ayudarían a quien esté alterado y no vea su entorno con racionalidad.



Por ejemplo, recomienda ir a centros en los que haya servicios de atención psicológica, para darle una opción al paciente de hablar con especialistas en salud mental y que exprese sus sentimientos. El autor del libro solicita que, si no es por iniciativa propia, alguien cercano al afectado acuda a médicos o instituciones que puedan controlar el episodio depresivo, psicótico o suicida.



“Si el paciente con ideas suicidas es capaz de hablar sobre ellas, el riesgo desaparece considerablemente, es lo contrario a lo que la gente cree. Se escucha decir: ‘no vaya a hablar del suicidio porque va y lo hace; no comente sobre depresión, porque se deprime’. No es mejor hacernos los locos con lo que sienten las personas”, dijo Climent.

La presentación del libro

El próximo sábado 29 de abril, a las 4 p. m., en el pabellón 6 de Corferias, en el marco de la Filbo, tendrá lugar una charla llamada ‘Esa tal depresión sí existe’. Allí, quien cambió artículos científicos por libros de alta difusión no solo hablará sobre las temáticas principales de su nueva obra, sino que también espera dejar un mensaje sobre el derecho que tienen las personas a estar deprimidas y el poco temor que debe haber frente ello, al tratarse de una afección curable e identificable.



Quien lo acompañará en el escenario del evento es su coautora, Sonia Bersh Toro, psiquiatra de la Universidad del Valle con entrenamiento en Psiquiatría de Enlace e Interconsulta, que además escribió el capítulo de bipolaridad.



En este explica la estrecha relación que tiene esta última con la depresión. “El trastorno bipolar es una de las muchas caras de la depresión. En este capítulo encontramos que ‘hasta un 40 por ciento de los pacientes que consultan por depresión posteriormente se diagnostican como bipolares’, las causas de la enfermedad, los tipos de trastornos y las comorbilidades”, según publicó Panamericana.



México estará como país invitado, Foto: Página Oficial de la Filbo

Otro tema, que se espera tratar durante el conversatorio y que motivó la publicación del escrito, es el escepticismo que hay con los trastornos mentales, pues aún hay quienes piensan que no son padecimientos reales y que, incluso, los medicamentos que se recomienda tomar para controlarlos son más perjudiciales que curativos.

“El escepticismo al respecto de este tema es enorme. La antipsiquiatría, es decir, los enemigos de la psiquiatría, los enemigos de los psicofármacos que dicen que las pastillas producen toda clase de trastornos, dicen mentiras”, contó el autor de medio centenar de publicaciones científicas.



Sobre algunas de las anécdotas ficticias que se crean en torno al tema amplió: “No crean en los mitos que se han generado acerca de los trastornos mentales, ni sobre la depresión ni sobre los antidepresivos. No es verdad que estos fármacos producen adicción. No les teman a los efectos secundarios, son absolutamente insignificantes comparados con los beneficios que tiene salir de ese mundo espantoso”.



Jimena Delgado

​Escuela de periodismo multimedia El Tiempo