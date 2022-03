La pandemia supuso un reto para el sector de la salud, no solo para atender pacientes con covid-19, sino también enfermedades que pasaron a un segundo plano por la gravedad de los primeros picos epidemiológicos.



(Le puede interesar: Se aprueba cuarta dosis para inmunosuprimidos y trasplantados en Colombia).



Es el caso, por ejemplo, de la salud oral, en razón de que el cierre de los consultorios odontológicos y el miedo a contagiarse del nuevo coronavirus –sobre todo de los adultos mayores– impidieron la asistencia a los controles periódicos para diagnósticos tempranos y causaron la interrupción de los tratamientos de las enfermedades existentes.



(Lea también: ¿Por qué a veces se baja la serotonina? Así puede aumentarla).

En el gremio de los profesionales de la salud oral ronda la preocupación debido al aumento considerable de las enfermedades orales desde 2020. De acuerdo con Sandra Aguilera Rojas, directora de investigaciones y gestión del conocimiento de Unicoc, la gingivitis o inflamación de las encías, la caries dental y el apretamiento de los dientes, entre otras, se incrementaron como consecuencia no solo de los cambios de rutina en los hábitos de cepillado, sino también por incrementos de la ingesta de azúcares y carbohidratos, el consumo de alcohol y tabaquismo, el cambio de priorización en los aspectos de atención de necesidades básicas.

De hecho, el último ‘Estudio nacional de salud bucal’, que se llevó a cabo en Colombia en 2014, da cuenta de que el 98,6 por ciento de los colombianos han presentado caries en alguna etapa de su vida. Según el estudio, el 6,02 por ciento de los niños de un año ya presentan caries, es decir, en su corta vida ya han presentado al menos un diente con caries avanzada. Por otra parte, en cuanto a los adultos de entre 45 y 64 años la experiencia de caries se presenta en casi la totalidad de este grupo etario (98,46 por ciento).

Para quienes presentaban caries incipientes, estas evolucionaron hasta destruir el diente, terminando en extracción FACEBOOK

TWITTER

Adicionalmente, “la enfermedad originada por el virus Sars-CoV-2 por sí misma genera manifestaciones orales y compromiso de las estructuras, que se han reportado directamente proporcionales a la severidad del covid-19, reportando casos de xerostomía (boca seca), disgeusia (alteración del sentido del gusto), respiración bucal y quelitis (inflamación y pequeñas grietas en las comisuras de la boca)”, enfatiza la odontóloga Aguilera.



La caries –el daño en la superficie o esmalte de un diente– siempre ha sido la enfermedad oral más prevalente, seguida de las que afectan los tejidos de soporte dental, como gingivitis y enfermedad periodontal. Con la pandemia se pudieron agravar estas condiciones en quienes ya las padecían y surgieron en pacientes susceptibles que no tuvieron posibilidad de recibir atención odontológica con fines preventivos.



(Siga leyendo: Hipertensión arterial, un mal silencioso que se puede prevenir).



Para la especialista es importante destacar que cualquier retraso para la obtención de un diagnóstico en salud oral puede conllevar el agravamiento de las lesiones cariosas, de las condiciones inflamatorias e infecciosas y en casos extremos llevar a la pérdida de las estructuras dentarias.

Facebook Twitter Linkedin

Los dulces son unos de los principales causantes de caries. Foto: iStock

Para ilustrar, la directora de investigaciones y gestión del conocimiento de Unicoc señala que para quienes presentaban caries incipientes, estas evolucionaron hasta destruir el diente, terminando en pérdida de la vitalidad pulpar y muy seguramente con indicación de extracción. Además, “en algunos pacientes, que estaban acudiendo a tratamientos periodontales por presentar problemas a nivel de sus encías y tejidos de soporte, al no existir una adecuada remoción y control de la placa bacteriana, se llegó incluso a la pérdida de las estructuras dentarias”.



(Además: Dormir adecuadamente, clave para el sistema inmune).



En el área de ortodoncia, continúa Aguilera, los pacientes que tenían iniciados tratamientos –que requerían controles mensuales para evaluar el movimiento dental y que por los motivos ya discutidos no tuvieron el acceso a los servicios, que presentaron caída o retiro de brackets– una vez se reincorporaron a las citas odontológicas, evidenciaron un retroceso importante en los movimientos dentales logrados para corregir las malposiciones, lo que ha ocasionado pérdida de tiempo e incremento de costos.

Signos de alerta

La odontóloga Aguilera aclara que aunque no tengan ningún síntoma, las personas deben acudir con regularidad al odontólogo al menos una vez por semestre, ya que será el profesional de la salud quien determine la existencia o no de posibles caries, fracturas dentales e incluso la presencia de cálculos subgingivales, que podrían estar cursando en forma asintomática.



“A pesar de que el dolor es el principal síntoma que obliga al paciente a acudir al odontólogo, no deben descuidarse otros síntomas tales como la existencia de focos infecciosos en boca, que son indicativos de alteraciones a nivel de la pulpa o tejidos de soporte y adicionalmente pueden contribuir a exacerbar condiciones sistémicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, gracias a que comparten como factor común los procesos inflamatorios”, remata la especialista.



(De su interés: ‘La cuarta parte de la humanidad tiene un problema de salud mental’).



Sangrado de las encías con el consumo de alimentos como manzanas, pan o el mismo cepillado, cuando estas tengan un color enrojecido, cuando persista mal aliento a pesar de tener una adecuada higiene oral, cuando sienta sensibilidad dental con el consumo de alimentos fríos o calientes o cuando tenga dificultad para masticar, acumulación excesiva de placa bacteriana, gingivitis, cuando se enfrente a una úlcera o afta que tenga una evolución mayor de dos semanas y que no presente reducción en su tamaño, el paciente debe acudir inmediatamente a un profesional.

Tenga en cuenta estos consejos

-Retome las revisiones periódicas por lo menos una vez al año para evitar tratamientos agresivos y de alto costo.

La enfermedad originada por el virus Sars-CoV-2 por sí misma genera manifestaciones orales y compromiso de las estructuras FACEBOOK

TWITTER

-Cepille sus dientes al menos dos veces al día durante dos minutos, y al menos una de esas veces utilice la seda dental.



-Es importante que durante la visita al profesional de la salud oral se refuerce el esmalte de los dientes.



(Lea también: Cada mes se giran $190.000 millones para sanear la salud).



-Evite los alimentos azucarados, las bebidas con gas, los alimentos acidogénicos como los frutos secos dulces, el chocolate con leche, las papas fritas, los alimentos pegajosos y viscosos como las gomitas, entre otros.



-Si tiene bruxismo o apretamiento de los dientes, evite el consumo de alimentos como el chocolate y bebidas que contengan cafeína y alcohol y evite masticar con fuerza.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET

Más noticias

- La Gordofobia: un mal social que nos aqueja.

- Por estas razones vuelven a aumentar los casos de covid-19 en el mundo.

- Abecé para entender la dosis de refuerzo en menores de 12 a 17 años.