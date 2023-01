De acuerdo con algunos expertos, eliminar los carbohidratos procesados y reemplazarlos por carbohidratos de alta calidad puede ayudar a casi todas las personas a perder peso y mejorar la salud. El consumo frecuente de alimentos como frutas, verduras, lentejas, arroz integral y avena, pueden generar un potencial cambio.



(Siga leyendo: Mango: la fruta que le ayuda a bajar de peso)

Debe quedar claro que perder peso no es solo quemar calorías: es aprender a comer y a llevar una rutina saludable. El imaginario deseado por todos es poder perderlo sin necesidad de tener restricciones en la comida. Sin embargo, existen una serie de factores genéticos o ambientales que intervienen en este proceso y lo pueden hacer más llevadero o un poco más complejo.



Entre los factores que afectan a la velocidad con que se pierde peso es preciso afirmar que muchos de ellos se encuentran fuera del control individual. La clave entonces, será que cada quien aprenda a conocer su propio cuerpo para sacar el mayor provecho posible.



Además, hay que tener en cuenta que la pérdida de peso no es un proceso lineal. Algunas semanas se puede perder más, mientras que otras semanas puede perder menos o nada. Así que no hay que desanimarse si la pérdida de peso se ralentiza o se estanca durante algunos días.



(Le puede interesar: Las dietas saludables pueden prevenir once millones de muertes al año)



Teniendo esto claro, existen varias investigaciones que aseguran que eliminar de la dieta los carbohidratos procesados podría ayudar a una persona a reducir su riesgo de cáncer y diabetes tipo 2, disminuir su probabilidad de morir por una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral y colaborar en la pérdida de peso.



A pesar de que los carbohidratos vacíos no son la mejor opción para mantener un estilo de vida saludable, la mayoría de las personas los consumen la mayoría del tiempo. Estos alimentos incluyen productos envasados que predominan en muchos estantes de los supermercados y en las mesas de los hogares, como el pan blanco, los pasteles, las pastas, los bagels, las papas fritas, entre otros.



Los carbohidratos saludables son aquellos que no han sido altamente procesados y despojados de su fibra natural. Las frutas, las verduras, los frijoles y los cereales integrales son ricos en fibra y están repletos de nutrientes que promueven la salud.



Los estudios demuestran que la fibra de estos alimentos tiene múltiples beneficios. Son buenos para el microbioma intestinal, lo que puede reducir la inflamación y proteger contra enfermedades crónicas. Asimismo, mejora el control de azúcar en la sangre y los niveles de colesterol.

Más noticias de Salud