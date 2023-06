La carambola es una fruta originaria del Sudeste Asiático conocida por su forma de estrella y su sabor dulce que ofrece una variedad de vitaminas y proteínas esenciales.



Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), este alimento cumple con los estándares de trazabilidad de consumo humano, al ser catalogada como un fruto de árbol tropical.

Esto significa que la entidad avala su proceso de cultivo, dado que presenta un valor nutricional que se puede incluir en el plan de alimentación diaria.



De acuerdo con la plataforma nutricional de Fitia, la carambola contiene aproximadamente 0.3 gramos de proteína por cada 100 gramos de fruta. Aunque este contenido es relativamente bajo en comparación con otras fuentes como la carne o los productos lácteos, aún es valor significativo considerando que es una proteína vegetal.

La carambola es una fruta exótica, cotizada en los mercados internacionales y conocida popularmente como "fruta estrella". Foto: iStock

Las proteínas son macronutrientes esenciales que ayudan a desempeñar un papel crucial en el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos. Pues son fundamentales para la formación de enzimas, hormonas y anticuerpos, así como para el mantenimiento y desarrollo de los músculos y los huesos, según el portal de salud 'Mayo Clinic'.



No obstante, dentro de sus propiedades nutricionales, la carambola también cuenta con vitamina C , un antioxidante natural que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, y a promover las defensas.



Además, cuenta con un alto contenido de fibra, la cual ayuda a mantener un sistema digestivo saludable y a prevenir problemas como el estreñimiento y la indigestión estomacal, según la entidad de bienestar anteriormente citada.



Recuerde que un solo alimento no suple los requisitos que su cuerpo necesita para funcionar correctamente, por ello es recomendable siempre consultar con su médico de cabecera para establecer una dieta rica en vitaminas, proteínas y demás nutrientes que complemente una alimentación equilibrada.

