La marihuana durante las últimas décadas ha logrado, poco a poco, dejar atrás la estigmatización que la consideraba poco beneficioso para la salud de los seres humanos.



En el siglo XX, el cannabis era uno de los productos prohibidos en Colombia, Estados Unidos, Europa y varias partes del mundo, esto generó que su comercialización se hiciera de forma ilegal durante años y ayudó a la creación de grandes carteles de la droga en Suramérica y Centroamérica.

Pero con el inicio del nuevo milenio, el cambio de hábitos de la población y la apertura de la sociedad a un mundo diferente con ideas nuevas, varios fueron los países que decidieron despenalizar la marihuana y aprovechar sus beneficios en el campo medicinal.



La primera nación suramericana en legalizar los cultivos de cannabis y dar uno de los pasos más importantes para el uso terapéutico fue Uruguay en 2013. Varios años después se le unieron países como Colombia que bajo el mandato de Juan Manuel Santos decidieron normalizar su comercialización gradual.

Así eran las pequeñas botellas de aceite de CBD por las que Hood fue condenado a prisión. Foto: iStock

Beneficios medicinales

La marihuana medicinal proviene de la planta ‘Cannabis sativa’ y su uso en los últimos años ha incrementado para tratar las afecciones de salud. En Estados Unidos, fueron varios los estados que decidieron legalizar los cultivos con fines medicinales.



El cannabis terapéutico se puede utilizar para aliviar los dolores, ya sean nerviosos o crónicos. Además, según algunos expertos, ayuda a que las personas con enfermedades que provocan la pérdida del apetito, sientan más ganas de comer. Eso sí, a pesar de décadas de estudios no se ha comprobado al 100% su eficacia y seguridad.

Enfermedades

• Alzheimer

• VIH o SIDA

• Glaucoma

• Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

• Enfermedad de Crohn

• Epilepsia y convulsiones

• Esclerosis múltiple y espasmos musculares

• Náusea o vómitos intensos causados por el tratamiento del cáncer

Contraindicaciones

Hasta la fecha, la marihuana medicinal no ha sido aprobada por la Administración de drogas y alimentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration). Además, algunos expertos no recomiendan su uso para tratar enfermedades debido a que puede provocar efectos secundarios.



Entre los más conocidos se encuentra la adicción, boca seca, ojos rojos. Otras afecciones que puede provocar su uso es el daño en el sistema respiratorio (si se fuma) y la pérdida de la memoria.

