Próxima pandemia podría ser por hongo potencialmente mortal

En momentos en los que el mundo acumula, según la Universidad Johns Hopkins, más de 103 millones de contagios confirmados y más de 2 millones de muertes por covid-19, se conoció una advertencia por parte de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, en relación a una próxima pandemia.



De acuerdo con los científicos, podría tratarse de una infección fúngica, similar a una levadura y a veces mortal, conocida como Candida auris, a la cual los expertos calificaron como un "patógeno casi perfecto".

Los CDC advierten que, "en algunos pacientes, esta levadura puede ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse por todo el cuerpo, causando infecciones invasivas graves". De hecho, aseguran que una persona puede morir a causa de la infección.



Puntualmente, la preocupación de los científicos está basada en tres factores. Primero, aseguran que esta levadura "a menudo es resistente a múltiples fármacos, lo que significa que es resistente a varios fármacos antimicóticos que se utilizan habitualmente para tratar las infecciones por Candida". Por otro lado, dicen que "es difícil de identificar con los métodos de laboratorio estándar", lo que puede dar lugar a una gestión inadecuada.



Y por último: "Ha causado brotes en entornos sanitarios". Ante esa circunstancia, hacen un llamado a "identificar rápidamente Candida auris en un paciente hospitalizado para que los centros de salud puedan tomar precauciones especiales para detener su propagación".



Johanna Rhodes, epidemióloga del Imperial College de Londres y quien ayudó a abordar un brote de Candida auris en Inglaterra en 2016, le dijo recientemente a New Scientist que otra característica alarmante de este hongo, el cual se identificó por primera vez en 2009 en Japón, es "el hecho de que puede permanecer en superficies inanimadas durante períodos prolongados y resistir cualquier cosa que se le arroje".



Por su parte, el doctor Tom Chiller, quien dirige la división antifúngica de los CDC, señaló al Daily Star que no se tiene información sobre su origen, al tiempo que se refirió a la levadura como "una criatura de la laguna negra".



Lo cierto es que los científicos coinciden en que es fundamental adelantar a tiempo barreras efectivas en contra de patógenos como la Candida auris, y así evitar una próxima pandemia.

5 preguntas sobre la Candida Auris

¿Cómo se transmite?



Dicen los científicos de los CDC que "la C. auris puede propagarse en entornos de atención médica a través del contacto con superficies o equipos ambientales contaminados, o de persona a persona". Sin embargo, son enfáticos en que "se necesita más trabajo para comprender mejor cómo se propaga".



¿Qué tipos de infecciones puede causar?



Según los CDC, "ha causado infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas e infecciones de oído". También se han aislado muestras respiratorias y de orina, pero, advierten, "no está claro si causa infecciones en el pulmón o la vejiga".



¿Quiénes corren el riesgo de contraer la infección?



Aunque los científicos aclaran que hacen falta más estudios para aprender más sobre los factores de riesgo de la infección, a la fecha se sabe que "las personas que recientemente han pasado un tiempo en hogares de ancianos y tienen líneas y tubos que ingresan al cuerpo (como tubos de respiración, tubos de alimentación y catéteres venosos centrales) parecen estar en mayor riesgo de infección".



Agregan que los datos limitados sugieren que los factores de riesgo son generalmente similares a los de otros tipos de infecciones por Candida. Es decir, "cirugía reciente, diabetes, antibióticos de amplio espectro y uso de antimicóticos". Y aclaran: "se han encontrado infecciones en pacientes de todas las edades, desde bebés prematuros hasta ancianos".



¿En qué países hay casos reportados?



Se han notificado infecciones por Candida auris en más de 30 países, incluido Estados Unidos, Brasil, Chile, México, España y Reino Unido. "Debido a que la identificación requiere métodos de laboratorio especializados, es probable que se hayan producido infecciones en otros países, pero no se han identificado ni informado", advierten desde los CDC.



En Colombia, según los CDC, se han notificado varios casos.



¿Puede una persona morir a causa de la infección por C. auris?



Sí. Los CDC explican que "las infecciones invasivas con cualquier especie de Candida pueden ser fatales". Sin embargo, advierten: "No sabemos si los pacientes con infección invasiva por C. auris tienen más probabilidades de morir que los pacientes con otras infecciones invasivas por Candida".



Esto, debido a que, según la información de un número limitado de pacientes, aunque ha muerto del 30 al 60 % de las personas con infecciones por C. auris, "muchas de estas personas tenían otras enfermedades graves que también aumentaban su riesgo de muerte".

