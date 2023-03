Las autoridades sanitarias permanecen en alerta ante el crecimiento y la propagación alarmante del hongo emergente Candida auris, luego de que los CDC de Estados Unidos hicieran pública la alerta.



Pero, ¿qué se sabe de este hongo, cómo se contagia, qué están haciendo las entidades de control sanitario y hay forma de prevenirlo? Le contamos.



De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este es un hongo emergente que representa una grave amenaza para la salud mundial.



La alerta más reciente se da luego de identificar un aumento alarmante en el número de casos de esta infección durante 2020 —asociado a la atención de la pandemia de covid-19—, llegando incluso a triplicarse en 2021, como lo informó en su momento la Organización Panamericana de la Salud.

Además de todo, el ‘Candida auris’ no se identifica fácil, pues suele confundirse con otro hongo de la misma familia, dicen los científicos. Foto: Nicolas Armer - DPA / AFP

¿Por qué preocupa este hongo?

Específicamente, los CDC advierten sobre la propagación de esta especie por tres razones principales:



1. La C. auris suele ser resistente a múltiples fármacos, lo que significa que puede sobrevivir, entre otros, a los antimicóticos que deberían servir para combatir sus infecciones. De hecho, algunas cepas pueden evadir el efecto de las tres clases de antifúngicos (medicamentos contra hongos) que existen.



2. La infección por esta especie es particularmente difícil de detectar con métodos estándar de laboratorio, lo que significa que puede ser mal diagnosticada en aquellos que no poseen la tecnología necesaria. Una identificación errónea del hongo puede terminar en un tratamiento inadecuado.



3. Este hongo emergente ha causado brotes en entornos de atención médica, lo que se traduce en una urgencia su identificación rápida en pacientes hospitalizados, para tomar precauciones y detener su propagación.

¿Qué infecciones puede causar?

A pesar de que la información que se conoce es limitada por ser una especie emergente, los CDC de Estados Unidos han advertido algunos tipos de infecciones que han sido detectados con el C. auris como causa.



Los datos dejan ver que esta cepa ha causado infecciones del torrente sanguíneo, así como infecciones de heridas y del oído propiamente.



También se ha encontrado rastro de su material genético en muestras respiratorias y de orina, aunque no está claro aún si tiene la capacidad de causar infecciones en los pulmones o la vejiga.

¿Cómo se diagnostica la infección?

Hay varias especies de Candida que, por lo general, son diagnosticadas mediante un cultivo de sangre u otros fluidos corporales, por lo que estas pruebas son útiles también para la cepa en cuestión.



Sin embargo, las autoridades advierten de una particularidad que tiene el C. auris, y es que es más difícil de identificar que los otros tipos más comunes de su misma especie.



En ese sentido, se necesitan pruebas de laboratorio especiales para evitar que se confunda con otros tipo de Candida, como la haemulonii.

¿Cómo entra al cuerpo y quién está en riesgo?

El C. auris puede vivir en la piel de una persona durante meses sin causar problemas, ya que hay portadores y colonizados por el hongo. Sin embargo, los primeros pueden dejarlo en el ambiente, y este puede entrar a la sangre de los demás a través de alguna herida o cuando el sistema inmunológico está debilitado.



De acuerdo con la información publicada por los CDC, el mayor riesgo de infección por esta cepa parece estar en las personas que recientemente han estado en hogares geriátricos y tienen dispositivos que se introducen en el cuerpo, como tubos de alimentación y catéteres venosos centrales.



Con la información que se tiene hasta la fecha la autoridad sanitaria refiere que los factores de riesgos para el C. auris pueden ser similares a los que se conocen para las demás especies de este hongo.



Los principales factores incluyen una cirugía reciente, la diabetes, el uso de antibióticos de amplio espectro y antifúngicos. Sin embargo, hacen falta más estudios para obtener información sobre los factores de riesgo para esta cepa en concreto, que ha infectado tanto a bebés prematuros como a adultos mayores.

(En contexto: Próxima pandemia podría ser por hongo potencialmente mortal)

¿Cuándo se informó y dónde ha infectado?

Esta especie fue identificada por primera vez en 2009 en Japón, según los CDC, aunque se sabe que la cepa más antigua data de 1996 en Corea del Sur. No obstante, se considera un hongo emergente porque el número de infecciones que se diagnostican por el C. auris es cada vez mayor desde que se reconoció.



La información limitada de la infección por este hongo dejan ver que se han informado casos en más de 30 países, incluidos los que conforman la región de Asia, sur de África y América, como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, India, Reino Unido y Pakistán.



Sin embargo, dado que la identificación de esta cepa requiere pruebas de laboratorio especializadas que no están disponibles en todo el mundo, es posible que se hayan producido infecciones en más regiones de las que se han notificado.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

