Estos son los cánceres que más matan gente en Colombia

El cáncer en el mundo amenaza con convertirse en la primera causa de muerte por encima de las enfermedades cardiovasculares, que históricamente han dominado el panorama. Este fenómeno, que incluso ya se da en los países desarrollados, en los de ingresos medios bajos como Colombia empuja hacia a una transición acelerada que exige una mirada más integral en la batalla contra estos males.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC), que acaba de cumplir 85 años, el país necesita fortalecer la política integral de gestión del cáncer dándole igual importancia a los componentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento a estos tumores.



Las cifras del 2018 alimentadas por el INC y recogidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de Globocan revelan que ese año se presentaron 101.893 casos nuevos de cáncer en el país, 46.057 muertes por todos los tipos de tumores y el número de casos prevalentes a cinco años fue de 230.726 enfermos.



Para ilustrar un poco más estas cifras, hay que partir de que el cáncer más común en el país es el de mama, seguido muy de cerca por el de próstata. En la lista siguen los de estómago, pulmón y colon.

Sin embargo este escalafón se modifica al hacer un análisis sobre los más mortales que, de acuerdo con el reporte de Globocan 2018, son los siguientes.

1. De estómago

Casos nuevos: 7.419. Muertes: 5.505.

También conocido como cáncer gástrico, es un tumor que tiende a desarrollarse lentamente, tanto que su evolución puede tardar varios años. Antes de presentarse de manera específica, en las estructuras afectadas surgen algunos cambios que no producen síntomas en sus etapas tempranas y por lo tanto no se detecta. Esta es una de las razones por las que avanza en el organismo silenciosamente.



Esta enfermedad maligna afecta cualquier parte del estómago y dependiendo de su localización y de las estructuras que afecte puede ser de varios tipos: adenocarcinoma, que representa el 95 por ciento de los casos y se origina en la capa más interna del estómago; los linfomas, que se ubican en la pared de este órgano; carcinoides, originados en las células que producen hormonas; así como otros menos comunes.



Dentro de los factores de riesgo se han detectado algunos como la infección por la bacteria helicobacter pylori, la causa principal; el consumo de cigarrillo, la edad y los antecedentes familiares. También se ha visto que en algunas regiones del mundo es más común, como en el Japón, China, Europa Oriental y América del Sur, lo que ha sido relacionado con la raza, la alimentación y las características ambientales. El sobrepeso y la obesidad también juegan parte importante.

De pulmón

Casos nuevos: 5.856. Muertes: 5.236.

Bajo su sombrilla hay varios tipos, que como con el de estómago, no producen síntomas en los estadios tempranos y su presencia solo se pone en evidencia cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Además, algunas señales específicas suelen ignorarse, como la tos, la falta de aire, la ronquera, la pérdida de peso sin causa y el dolor en los huesos.



Dentro de sus causas está el tabaquismo como la principal, no solo en fumadores directos sino también en quienes reciben humo de segunda mano, lo que no quiere decir que no se pueda presentar en personas que nunca han fumado. De igual forma, la exposición a humos o contaminantes ambientales o químicos son poderosos factores de riesgo. Los antecedentes familiares también son peligrosos.



La recomendación básica en todas las edades es consultar ante los primeros síntomas, controles médicos periódicos y, obviamente, alejarse del cigarrillo en todas sus formas.

De mama

Casos nuevos: 13.380. Muertes: 3.702.

Puede originarse en diferentes partes de la glándula mamaria y la mayoría de ellos se inician en los conductos que llevan la leche hacia los pezones (ductal). Hay otros que parten en las glándulas que producen la leche (lobulillar). Sin dejar de lado que también puede haber sarcomas y linfomas.



Aunque se suele pensar que las protuberancias o masas son las primeras señales, no todos los tumores tienen estas manifestaciones, al punto que muchos de ellos se detectan solo a partir de imágenes diagnósticas incluso mucho antes de que den el primer síntoma.



Es el cáncer más común en las mujeres y dentro de sus factores de riesgo están los antecedentes familiares (hay una alta probabilidad de herencia de madre a hija), el inicio temprano de la menstruación o el comienzo tardío de la menopausia.



En Colombia hay guías para la detección temprana que a pesar de estar vigentes aun no han logrado impactar las cifras de mortalidad, pues la detección sigue siendo tardía.

Colon

Casos nuevos: 5.561. Muertes: 3.389.

Este cáncer afecta al intestino grueso, que es la parte final del tubo digestivo conocida como colon. Por lo general se mete con adultos mayores, aunque puede comenzar a cualquier edad y su génesis puede estar antecedida por la presencia de tumores benignos (pólipos) que con el tiempo se pueden hacer malignos.



Aunque no se han identificado causas específicas, la edad avanzada, la raza afroamericana, las afecciones intestinales inflamatorias, las dietas con bajo contenido en fibra, el sedentarismo, la obesidad y la herencia familiar se han ubicado como factores de riesgo que hay que controlar.



Sus síntomas, casi siempre tardíos, incluyen variaciones en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento), sangrados rectales, molestias abdominales, pérdida de peso sin causa y debilidad.



La recomendación, por tanto, es mejorar los hábitos alimentarios, pero también hacerse una colonoscopia de manera obligatoria al cumplir los 50 años.

De próstata

Casos nuevos: 12.712. Muertes: 3.166.

Este cáncer es el más frecuente entre los hombres. Por lo general crece lentamente de tal forma que incluso se logra identificar de manera incidental antes de que se presenten síntomas. Pero se hace mortal cuando no se diagnostica a tiempo o se inician tardíamente los tratamientos.



La recomendación primordial son los análisis periódicos después de los 50 años o antes si hay antecedentes familiares. Y por supuesto, el examen rectal es la prueba estándar con complementarios como imágenes y análisis de los antígenos prostáticos.



Pero también es importante consultar si existen problemas para orinar, disminución en la fuerza y el calibre en el flujo de la orina, molestias en la zona pélvica, sangrados y pérdida de peso inusitada.



Dentro de los factores de riesgo están la edad y se ha encontrado que a mayor longevidad la presencia del tumor es casi absoluta, la raza afroamericana y la obesidad.



Como con muchos otros tumores las dietas saludables, el ejercicio, mantenerse en el peso adecuado y la consulta periódica con el médico actúan a favor de la prevención.

¿A qué tiene derecho una persona con cáncer en Colombia?

El sistema de salud colombiano es quizás el de mayor cobertura en el continente frente a enfermedades de este tipo, no solo por tratamientos de alta tecnología, sino también en términos de prevención, diagnóstico temprano, recuperación y cuidados paliativos.



El Instituto Nacional de Cancerología insiste en que todos los pacientes tienen derechos a recibir esta atención integral sin ningún tipo de restricción. Fuente: Instituto Nacional de Cancerología.

