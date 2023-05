El cáncer es uno de los tipos de enfermedades más mortales. Se produce cuando las células tienen un crecimiento y multiplicación fuera de lo común, que termina por permitir su diseminación a los tejidos cercanos.



Además de los signos de alerta que se conocen ampliamente, hay algunos síntomas silenciosos que no se deben dejar pasar desapercibidos. Le contamos.



El diagnóstico oportuno de cualquier tipo de cáncer puede permitir un tratamiento mucho más temprano y aumentar las probabilidades de control de los síntomas y el avance de la enfermedad.



En ese sentido, es importante conocer estas señales para estar prevenido y consultar con un experto en la medida que sea necesario.



Los cánceres más comunes en el mundo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de EE. UU., son el de mama, el de pulmón, el de próstata, el del colon y el de la piel. Estos son algunos síntomas silenciosos a tener en cuenta para detectarlos a tiempo.

Afecciones de la piel

Las afecciones de la piel pueden ser causadas por reacciones alérgicas o lesiones, pero en algunos casos pueden ser también un signo de enfermedades más graves como el cáncer.



En esa línea, los expertos recomiendan estar atentos a rojeces, picazón excesiva o ampollas, que puedan salir en cualquier parte de la piel y permanezcan por un tiempo prolongado o causen dolor.

Pérdida de peso involuntario

La pérdida de peso repentina, en hombres y mujeres, puede ser un síntoma de cánceres como el de colon, estómago, y demás del aparato digestivo. En ese sentido, si no hay una causa específica, la recomendación es acudir a un especialista.



Aunque no pueda parecer grave, a futuro una pérdida de peso sostenida e injustificada puede desencadenar problemas serios, como del sistema inmunológico.

Afecciones gastrointestinales

De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, hay signos como la saciedad sin razón aparente, que pueden indicar problemas como el cáncer, y que suelen ser de los más ignorados.



Debido a que los problemas gastrointestinales suelen tener una causa muy precisa, la recomendación de los expertos ante la recurrencia de los mismos sin razón es ir al médico y pedir exámenes para descartar enfermedades graves que sean la causa subyacente.

El cáncer de seno es el más común en cuanto a casos registrados en el mundo, según las autoridades sanitarias globales. Foto: iStock

Cambios en la orina

Tanto en la forma como en la frecuencia de la orina, los cambios bruscos sin justificación alguna pueden ser un síntoma de cáncer de vejiga, que también es uno de los más comunes en el mundo.



Además, puede indicar en casos graves un cáncer de próstata sin diagnosticar, y que puede no ser evidente hasta las etapas más agresivas en las que ya no hay mucha probabilidad de tratamiento efectivo.

Fatiga generalizada

El cansancio generalizado puede aparecer como una secuela del covid-19 y demás enfermedades virales que debilitan el organismo y deben tratarse durante un tiempo prolongado.



Sin embargo, también puede ser un signo de alerta en casi cualquier enfermedad, por lo que es de vital importancia examinarse si es un síntoma recurrente y no se ha hecho ejercicio físico riguroso o no se presenta otra afección que lo esté causando.

Bultos

Los bultos suelen ser uno de los síntomas más dicientes de algunos cánceres como el de mama, que es el más común en el mundo. De hecho, estos han dejado de ser examinados como se venía haciendo desde la pandemia de covid-19.



En ese sentido, los expertos han pedido a las mujeres y los hombres que no dejen pasar ningún bulto que se manifieste de repente y cause dolor o no se vaya en algunos días. Es de vital importancia, sobre todo en las mujeres, quienes son las más afectadas por el cáncer de seno, hacer revisiones periódicas, tanto autoexámenes como con un profesional.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

