A pesar del llamado recurrente que hacen los médicos, el cáncer sigue avanzando en el mundo, sin perdonar edad, sexo, ni condición social. Este sábado, como cada 4 de febrero, el mundo entero recuerda que esta condición todavía no da tregua.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de las muertes se deben a los cinco principales factores de riesgo que son el índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y de alcohol.



Esta fecha es una iniciativa global liderada por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), bajo el lema 'Por unos cuidados más justos'. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. En 2020, cerca de 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 millones murieron por esta enfermedad.



En Colombia, según cifras del Ministerio de Salud, cada año son diagnosticadas con la enfermedad 138.000 personas y mueren 33.000 y de acuerdo con estadísticas de la Cuenta de Alto Costo, y en el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2020 y el 1º de enero del 2021, se reportaron 416.289 personas con algún tipo de cáncer, y de ellos el 95%, es decir, 394.575 casos tenían tumores invasivos.



Se estima que la carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, teniendo el mayor crecimiento en países de ingresos bajos y medios. Esto, teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud esenciales (OPS/OMS).



El coste mundial total del cáncer se ha estimado en 1,16 billones de dólares. Si se invierte en 11.400 millones de dólares en estrategias de prevención, se podrán ahorrar 100.000 millones en costes de tratamientos oncológicos. Por eso, salvar vidas, ahorra dinero. La buena salud favorece la productividad, la estabilidad social, el crecimiento económico y evita la muerte prematura.

Si se invierte en 11.400 millones de dólares en estrategias de prevención, se podrán ahorrar 100.000 millones en costes de tratamientos oncológicos. Foto: iStock

La prevención, lo más importante

Existen numerosos tipos de cáncer y los síntomas varían de una persona a otra, sin embargo, existen señales significativas a las que se les debe prestar atención.



De acuerdo con expertos es preciso observar los bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, y tener presente síntomas como fatiga, cansancio, falta de aire o tos, sangrados o hemorragias imprevistas, pérdida de peso repentina o falta de apetito, dolor, dificultad al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica, cambios en un lunar y manchas en la piel o en las mamas.



Para la médica, Paola Omaña, especialista en Medicina Interna y Hematología de la Fundación Centro de tratamiento e investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC), también se debe tener en cuenta los antecedentes familiares de muchos tipos de cáncer.



Omaña explica que "lo fundamental es la educación en la importancia del tamizaje, es decir, la realización de exámenes de bajo costo para detectar de forma temprana algunos tipos de cáncer frecuentes. Estas pruebas las realizan de manera gratuita y están estipuladas en los planes de prevención y desarrollo”.



“Tenemos un asunto cultural bastante significativo que yo llamo el 'efecto vecino', porque los pacientes comentan su patología a amigos o familiares y estos, con muy buena voluntad, dan consejos basados en historias que han escuchado o experiencias propias, que no pueden compararse con la vivencia de cada paciente", asegura la hematóloga del CTIC, quien también menciona que muchos de estos concejos suelen tener ideas mal concebidas como que la quimioterapia empeora la enfermedad o afecta la calidad de vida, por lo que muchos pacientes deciden no recibirla o abandonarla.



De ahí que, según la experta, es importante desarrollar un trabajo conjunto, para llegar cada vez a más personas y explicarles los beneficios del tratamiento y el real impacto en la calidad de vida.

Hay esperanza

“Existe una gran preocupación entre hematólogos y oncólogos, porque los pacientes aún después de la pandemia siguen abandonando los tratamientos, a pesar de que saben que el cáncer no da espera”, dice Martín Zapata Laguado, Oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. “Por eso el cáncer de próstata sigue siendo el tumor más frecuente en hombres y en la mujer el de cérvix y seno”, señaló.



Zapata explica que a pesar de la connotación de la palabra cáncer, y en el contexto de enfermedades de manejo paliativo, con el objetivo de prolongar la vida del paciente y que no tenga dolor, hay muchas alternativas de terapia actuales que han logrado satisfactoriamente los objetivos terapéuticos.



Para el Oncólogo, hoy el diagnóstico de cáncer implica esperanza para todos los pacientes en general y tratamientos de última tecnología que ya se encuentran en el país. “Actualmente tenemos moléculas nuevas con precios menores y mejores bioequivalentes, que permiten el acceso a todos los pacientes”, dijo.



Según el experto, siempre habrá esperanza desde que el paciente, su núcleo social, su núcleo familiar y el apoyo médico tengan una comunicación activa, que puede ser lo más esperanzador para todos.



Por su parte Rudolf Martínez, del Grupo de Investigación MSN de la India, dijo que a pesar de que actualmente se investigan nuevos medicamentos que ocasionan menos efectos adversos a los pacientes, la mayoría de ellos no son asequibles para una gran parte de la población por los costos de investigación. Por eso los genéricos con estudios de bioequivalencia surgen como una alternativa a precios que favorecen nuestro sistema de salud.



Sin embargo, para Martínez, “el mayor problema sigue siendo que en términos generales, la adherencia a los tratamientos farmacológicos que es tan solo del 50%, lo cual se traduce en un alto impacto en salud pública”.



Al respecto, Zapata también destaca que "lo más importante es apoyar al ser querido que está pasando por la enfermedad, hacerle una llamada o una visita, para hacerle ver que no está solo y de paso todos nos podemos hacer exámenes médicos que puedan detectar la enfermedad a tiempo, evitando además los factores de riesgo”.

Vacunas en estudio

Las vacunas personalizadas contra el cáncer están diseñadas de manera similar a las vacunas contra la influenza o el covid-19, Foto: AFP

Aunque las vacunas contra el cáncer avanzan en pruebas con animales y todavía no son parte de los tratamientos actuales, investigadores de la Clínica Mayo trabajan en vacunas personalizadas, con las que se podrían atacar las características distintivas de los tumores en cada persona.



Esto significa que a través de estas vacunas se reforzaría el sistema inmune, para que identifique y ataque las células cancerosas.



El doctor Keith Knutson, codirector del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Centro Oncológico Integral en Florida, y cocreador del programa de vacunas personalizadas con neoantígenos de la Clínica Mayo, explicó las principales claves de la investigación.



“Las vacunas personalizadas contra el cáncer están diseñadas de manera similar a las vacunas contra la influenza o el covid-19, en las cuales el ingrediente clave es una proteína específica relacionada con la enfermedad. A medida que el sistema inmunitario aprende a reconocer esa proteína puede estimular la producción de células T asesinas para que la combatan”, precisó.



“Lo que esto significaría para algunos pacientes con cáncer es que la vacuna podría inducir la reducción de sus tumores y proporcionarles una inmunidad antitumoral duradera y a largo plazo”, destacó el experto.



El elemento principal de las vacunas terapéuticas contra el cáncer son trozos de las mutaciones proteicas tumorales únicas de una persona, conocidas como neoantígenos (marcadores de las células cancerígenas).



Los fragmentos microscópicos de la proteína se generan a partir de las mutaciones genéticas en las células tumorales.



Los neoantígenos se pueden hallar únicamente en la superficie de las células cancerosas, no en las sanas. Debido a que estas mutaciones son extrañas para el organismo, el sistema inmunitario puede reconocerlas como invasores patogénicos.



Cuando se combina con la inmunoterapia, la vacuna podría ayudar a generar una respuesta defensiva sólida, según detalla el cocreador de este programa.



“La idea es que, si podemos identificar entre 20 y 30 proteínas mutadas en el cáncer de una persona, podremos incluirlas en una vacuna. Luego, podremos inmunizar reiteradamente a las personas mientras reciben tratamientos de inmunoterapia con inhibidores de puntos de control inmunitario”, explica el investigador Knutson.

Recomendaciones

La Hematóloga Paola Omaña del CTIC, señala varias recomendaciones que se pueden tener en cuenta ante un diagnóstico de la enfermedad:



1.Consulten cuando detecten los signos de alarma, sin temor. Si tienen un ganglio que lleve más de un mes, han perdido peso, sudan en la noche de forma excesiva, se sienten cansados o tienen dificultad para hacer actividades que antes hacían con facilidad acudan a sus doctores de atención primaria. Ellos realizarán un chequeo inicial y los remitirán en caso de alteraciones.



2. Sigan las recomendaciones del personal de salud. Todo lo que les decimos o hacemos es por su bienestar.



3. No tengan temor a preguntar durante sus procesos. Resolver las dudas hará que sea más fácil llevar el tratamiento y evitará que los suspendan. Pregunten también sobre los consejos que les dan sus vecinos o amigos ya que muchos de los medicamentos verbales o naturistas pueden interferir de forma negativa en sus tratamientos y aumentar los efectos tóxicos.



4. Aliméntense bien, realmente bien. Que sus alimentos sean comida real. Dejen los ultraprocesados, los colorantes. Consuman frutas y verduras (siempre preguntar a su personal de salud cuales son permitidos)



5. Hagan ejercicio en el proceso. Entendemos que se sienten débiles, pero la actividad física ha demostrado que mejoran los desenlaces en cáncer. 30 minutos al día es un buen punto para partir.



6. No olviden su salud mental. Los profesionales en psicología y los psiquiatras pueden ayudar a hacer que este proceso sea más fácil. No tengan pena de consultarles.



7. Mente positiva. Los pensamientos positivos hacen el 80% del trabajo. Cada vez que reciban su terapia piensen en su sanación y, seguramente, la tolerarán mejor.



8. El último, pero no menos importante, nunca pierdan la esperanza.

