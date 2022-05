De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, una recurrencia de la enfermedad ocurre cuando vuelve a detectarse cáncer después del tratamiento o luego de un período de tiempo en el que no se pudo detectar.



El cáncer recurrente puede regresar en el mismo lugar que comenzó, o podría extenderse a otra parte del cuerpo. Cuando el cáncer se ha propagado a otra localización en el organismo, los especialistas lo seguirán llamando de acuerdo al lugar donde se originó.



Si el cáncer se detecta después de haber recibido tratamiento, se llevarán a cabo pruebas para saber si se trata del mismo tipo de enfermedad que el paciente tenía antes o de un nuevo tipo.



Cabe resaltar que no es posible predecir la probabilidad de que un cáncer recurra, pero será más difícil de tratar y más probable que regrese si crece rápidamente, está más avanzado o propagado ampliamente.



La mayoría de los tipos de cáncer recurre en un patrón típico, pero existen muchos tipos de recurrencia del cáncer:



La recurrencia local quiere decir que el cáncer ha vuelto a aparecer en el mismo lugar donde se originó.



Por otro lado, la recurrencia regional significa que el cáncer regresó a los ganglios linfáticos cercanos al lugar donde se originó.



La recurrencia distante quiere decir que el cáncer ha vuelto a aparecer en otra parte del cuerpo, cierta distancia de donde se inició (a menudo los pulmones, hígado, huesos o cerebro).



Se debe tener en cuenta que es diferente la recurrencia a la progresión del cáncer. No existe un plazo de tiempo estándar para decidir si es recurrencia o progresión. Sin embargo, la mayoría de los médicos considera recurrencia a un cáncer que regresa después de no haber presentado signos de la enfermedad por al menos un año.

