La forma más común de presentación del cáncer de boca es una úlcera que aparece con mayor frecuencia en los bordes laterales de la lengua. Si bien no es común escuchar sobre la incidencia de esta patología, algunos factores de riesgo como el tabaquismo, la infección por VPH y el consumo de alcohol, promueven la aparición de neoplasias orales asociadas a este tipo de cáncer.



(Además: Investigadores colombianos reciben premio mundial de oncología pediátrica)

De acuerdo con un artículo publicado en National Library of Medicine, el cáncer bucal en Colombia tiene una letalidad estimada de 36.38%. La mayoría de los casos son diagnosticados en etapas tardías, siendo entonces la detección temprana y el control de factores de riesgo las herramientas más efectivas para la prevención de esta enfermedad.



(Siga leyendo: Científicos hallan el gen clave en el desarrollo de cáncer linfático)

Entre los diferentes tipos de cáncer, el cáncer de boca se encuentra entre el sexto y octavo lugar en indicidencia en el mundo y representa aproximadamente el 4% de todos los tipos de cáncer, generando del 3 al 10% de la mortalidad por neoplasias (masa anormal de tejido) a nivel mundial.



(Lea también: Descubren cómo funcionan las defensas del cuerpo contra el cáncer de piel)



Según la Clínica Mayo, los cánceres de boca ocurren cuando las células de los labios o la boca desarrollan cambios (mutaciones) en su ADN. La acumulación anormal de células cancerosas en la boca puede formar un tumor. Con el tiempo, las células cancerosas se pueden diseminar dentro de la boca y hacia otras zonas de la cabeza y el cuello, o bien a otras zonas del cuerpo.



Los factores y hábitos relacionados con la aparición de cáncer bucal son: el consumo de tabaco, el alcohol, algunos factores ambientales como la exposición solar excesiva, dietas escasas en vegetales y fruta fresca, situaciones de disminución de la inmunidad y algunas infecciones como la del virus del papiloma humano o las candidiasis, entre otras.



También está aumentado el riesgo de padecer esta afección en personas con familiares con cáncer, mala higiene bucal y en aquellos que no acuden al dentista salvo que tengan dolor. La irritación crónica causada por una prótesis mal ajustada o por un diente cariado se ha asociado también a la aparición de cáncer de boca.



Por otro lado, la mayoría de signos y síntomas del cáncer de boca pueden incluir una llaga en los labios que no cicatriza, un parche blanco o rojizo en la parte interna de la boca, dientes flojos, un crecimiento o protuberancia dentro de la boca, dolor bucal, dolor de oído, dificultad o dolor al tragar, entre otros.



(De su interés: Inmunoterapia da esperanza de vida a pacientes con cáncer de vejiga y riñón)



La mayoría de los cánceres de boca son del tipo denominado carcinoma de células escamosas. No se sabe con exactitud qué causa las mutaciones en las células escamosas que provocan el cáncer de boca, pero es importante acudir a una consulta con su médico o dentista ante cualquier signo y síntoma de los antes mencionados que perdure en la boca más de dos semanas.

Más noticias de Salud

-El covid-19 podría reducir el dolor en pacientes con cáncer-Crean algoritmos para detectar antes el cáncer de páncreas