Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Bonn y el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (Alemania) da esperanzas sobre un fármaco que tendría la capacidad de anular una sustancia llamada adenosina, elemento que protege las células cancerígenas.

Los investigadores, quienes publicaron su trabajo en la revista ‘Journal for ImmunoTherapy of Cancer’, explican que las células se rodean de una densa nube de esta sustancia, molécula que suprime la actividad del sistema inmune, permite el crecimiento de las células malignas y facilita que estas migren a otros órganos para hacer metástasis.



La adenosina se produce a partir del trifosfato de adenosina o ATP. Aseguran que los tumores secretan grandes cantidades de esta sustancia y que, en la superficie de las células, varias enzimas la pueden transformar en adenosina. Una de ellas se conoce como CD39.



Si la ATP no se transforma en adenosina, la acumulación de esta sustancia alertaría al sistema inmune para combatirla.



Ante este panorama, los investigadores comenzaron a buscar medicamentos que lograrán este objetivo, frenar la enzima CD39 y, después de varios exámenes, encontraron que el ceritinib lo lograba.

Las células cancerosas se rodean de adenosina.(izquierda) Foto: LAURA SCHÄKEL/UNIVERSITY OF BONN

Este es un medicamento usado para un tipo específico de cáncer de pulmón cuando ya ha pasado a la etapa de la metástasis.



Pese al gran descubrimiento, los investigadores son muy cautelosos y advierten que no es adecuado administrar este medicamento a cualquier paciente, ya que inhibe una cantidad importante de enzimas, situación que podría traer efecto secundarios bastante graves.



El paso ahora es conseguir modificarlo para que inhiba con fuerza la enzima CD39.

