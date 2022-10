Aproximadamente 1,5 millones de vidas podrían ser salvadas cada año si el mundo trabajara de manera coordinada para aprobar más rápidamente nuevos medicamentos contra el cáncer, según un estudio publicado este martes.



Esta cifra se basa en el tiempo necesario para aprobar en distintos países los recientes medicamentos contra el cáncer de pulmón y de próstata, una vez recibieron luz verde en Estados Unidos.



El estudio, que no fue revisado de manera independiente, fue publicado por la Harvard Business Review. Los autores del artículo, entre ellos el oncólogo estadounidense Bobby Daly, analizaron en dos medicamentos contra distintos tipos de cáncer. Uno de ellos es el pembrolizumab, un tratamiento eficaz para la mayoría de cánceres de pulmón, aprobado por la agencia sanitaria y alimentaria (Food and Drug Administration) de Estados Unidos en 2016.



Otro es la enzalutamida, para combatir el cáncer de próstata, el segundo más diagnosticado en el mundo entre los hombres. Ese medicamento fue aprobado en Estados Unidos en 2012, pero China retrasó esa aprobación durante los siguientes siete años, a causa en parte por la obligación de hacer nuevos ensayos.



A partir de esos dos casos, los investigadores calcularon que cada año la FDA aprueba unos siete medicamentos contra el cáncer que si fueran rápidamente autorizados en el resto del mundo, eso reduciría el número de decesos relacionados con cáncer entre un 10% y un 20%.



Eso representa aproximadamente 1,5 millones de personas. "Es difícil constatar que cuando un medicamento es aprobado en Estados Unidos, luego pasan años antes de que pueda prescribirlo a mis pacientes", declaró a AFP Mary Gospodarowicz, miembro de la Bloomberg New Economy International Cancer Coalition.

