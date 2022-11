Los testículos son dos glándulas sexuales que producen la testosterona y los espermatozoides, tienen forma de huevo y que se encuentran dentro del escroto (bolsa de piel floja que está justo detrás del pene).



El cáncer testicular es poco frecuente en relación a otros tipos de cáncer, y es común encontrarlos en personas de 15 a 35 años de edad. Este cáncer es tratable incluso cuando se ha propagado más allá del testículo, dependiendo del tipo y el estadio se puede recibir uno o varios tratamientos.



Casi todos los cánceres de testíulo empiezan en las células germinativas, y sus dos principales tumores son los seminomatosos y los no seminomatosos. Estos dos tumores se forman y se diseminan de manera diferente y se tratan de manera diferente.



Los no seminomatosos tienen a crecer y diseminarse más rápido que los seminomas, a diferencia de los tumores seminomatosos son más sensibles a la radiación. En caso tal de que el tumor de testículo presente células de ambos tipo se trata como si fuera un tumor no seminomatoso.



Este tratamiento puede, en algunos casos puede causar esterilidad permanente en los pacientes, por eso los médicos recomiendan para aquellos que desean tener hijos considerar la crioconservación de espermatozoides antes de iniciar el tratamiento.

Antecedentes

El factor de riesgo es cualquier cosa que aumente la probabilidad de tener una enfermedad, el hecho de que exista o no este factor de riesgo no implica no tener que realizar chequeos médicos constantes. Los siguientes factores de riesgo para el cáncer de testículo son:

Criptorquidia (falta de descenso del testículo). Anomalía en el desarrollo de los testículos. Antecedentes personales de cáncer de testículo Antecedentes familiares de cáncer de testículo (Especialmente en el padre o en los hermanos). Es más frecuente en hombres blancos que en afroamericanos.

Síntomas

Bulto o agrandamiento en alguno de los testículos. Dolor en la ingle o en el abdomen. Sensación de pesadez en el escroto. Agrandamiento o sensibilidad en las mamas. Dolor o molestia en el escroto o en el testículo. Dolor de espalda. Acumulación repentina de líquido en el escroto.

Tratamientos