El cálculo exacto de cuál es la prevalencia del cáncer de pulmón en Colombia era desconocido, hasta hace algunas semanas. Dos científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia desarrollaron un algoritmo que permite estimar una medida del número total de personas que tienen dicha enfermedad. Los resultados son también un mensaje de alerta: el Eje Cafetero es la región donde habría mayor prevalencia de cáncer de pulmón en el país.

Hacerlo se dice simple. Básicamente, los expertos tomaron datos públicos del sistema de salud, a través de la base de datos del estudio de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación y la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), y a través de dos códigos analizaron los datos para encontrar una respuesta.

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, el cáncer de pulmón es el que más se diagnostica en hombres, en todo el mundo, y representa el 11,4% de todos los casos, para ambos sexos. Foto: iStock

Con el primer código, denominado sensible, se tomaban datos de pacientes que habían tenido algún tipo de diagnóstico de cáncer de pulmón, pero que no habían recibido tratamiento en los últimos 4 meses. Mientras que con el segundo código, denominado específico, se tomaban los datos de pacientes que habían sido diagnosticados con esta afección, pero que sí habían recibido algún tipo de tratamiento como quimio o radioterapia.

El resultado: Según el algoritmo sensible, la prevalencia de las personas que padecen cáncer de pulmón en el régimen contributivo en el país es de 13 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el régimen subsidiado es de 16 casos por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, el algoritmo específico determinó que la prevalencia en el régimen contributivo es de 9 por cada 100.000 habitantes, y en el subsidiado de 10 por cada 100.000 habitantes.

En el caso de las regiones, fue el Eje Cafetero el que más llamó la atención, pues allí la prevalencia es de 21 casos por cada 100.000 habitantes, según la medición realizada con el algoritmo sensible.

Según explica el médico Javier Amaya-Nieto, candidato a magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad Nacional y uno de los investigadores del proyecto, hay varios hallazgos que gracias al código, permiten alertar sobre ciertas problemáticas que pueden estar afectando a la salud pública del país.

Por ejemplo, el análisis realizado mostró que las mujeres tienen una mayor prevalencia de cáncer de pulmón que los hombres, y que las personas del régimen subsidiado también se ven más afectados por esta enfermedad que los del contributivo. Al igual que permitió ver la vasta diferencia entre el Eje Cafetero y el resto del país.

Las cocinas con fogón de leña pueden ser un factor de riesgo que genera mayor prevalencia de cáncer de pulmón en mujeres del país. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

De acuerdo con el experto, en el caso de las mujeres, esto puede responder en muchos casos a que en escenarios rurales son las madres las encargadas de cocinar en “fogones de leña”, algo que se ha comprobado puede generar que las personas desarrollen este tipo de cáncer. Mientras que la diferencia de regímenes podría responder a que en el subsidiado es más difícil el acceso y la atención médica, por lo que su detección tardía hace que el cáncer esté en etapas ya avanzadas y con menos opciones para el paciente.

“En teoría, los hombres deberían tener más cáncer de pulmón que las mujeres, porque en general hay más hombres fumadores en el país. Pero de pronto en Colombia juega un papel importante que hay muchas personas que todavía cocinan con leña, porque no llega el gas natural a sus hogares, cocinar con leña es casi un equivalente a que estuvieran fumando. Eso en la práctica clínica rural se ve con relativa frecuencia, y es que hay personas que aunque nunca han fumado, suelen tener afecciones pulmonares porque cocinaron toda la vida con leña”, asegura Amaya-Nieto.

Mientras que en el escenario regional, esa realidad podría responder, según el experto, a las cifras de tabaquismo en el Eje Cafetero, aunque es un punto que se debería investigar más profundamente, enfatiza el médico.

Oportunidad para la salud



De acuerdo con Amaya-Nieto ya en el país hay actores que intentan estimar la prevalencia de estas enfermedades, como el Instituto Nacional de Cancerología (INC) o la Cuenta de Alto Costo, pero están limitados en la cantidad de datos que tienen disponibles. Lo que lograron ellos con este algoritmo es darle una mayor certeza a los resultados (que en todo caso siguen siendo una estimación) gracias a la amplitud de los datos utilizados.

“La diferencia grande de nuestro estudio es que nosotros utilizamos casi todos los datos de la población del contributivo y una población importante del subsidiado. Por ejemplo el INC hace una estimación basada solamente en los pacientes que atiende y la Cuenta de Alto Costo es basado en lo que las EPS le reportan. Mientras que los que hacemos nosotros es que usamos el Bdua que lo que tiene es un reporte de cada consumo que hace un paciente en el sistema. Cada uno de esos servicios queda registrado y esa base de datos luego la tienen que enviar al Ministerio de Salud”, señala Amaya-Nieto.

El investigador resalta en que toda esta información no solo es pública, sino que es replicable y en caso de que se requiera sus algoritmos pueden ser utilizados con fines de mejorar la salud pública y de tomar decisiones adecuadas en un tema tan importante como el cáncer de pulmón, que según estimaciones causa en el país más de 9 muertes por cada 100.000 habitantes.

“El método de cálculo que usamos nosotros es, tal vez, de los mejores que podríamos tener disponibles actualmente y están publicados en muy buenas revistas académicas. Esto asegura que hemos pasado por una revisión de datos transparente: por la revisión de pares académicos que no son colombianos, pero que conocen nuestro sistema de salud. Hemos tenido que corregir, que agregar datos. Yo cojo esta información y al hacedor de política pública, si lo requiere, se los puedo entregar. A mí no me interesan los créditos, sino que tengan la información”, finaliza Amaya-Nieto.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD