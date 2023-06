El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que se origina en la glándula prostática, que es parte del sistema reproductor masculino. Esta enfermedad ocurre cuando las células de la próstata comienzan a crecer de manera descontrolada y es uno de los tipos de cáncer más comunes en los hombres.



Según cifras preliminares de la Cuenta de Alto Costo, CAC, entre el 2 de enero del 2021 y el 1º de enero del 2022, de los casos nuevos que se reportaron de los tipos de cáncer priorizados en los hombres, el cáncer de próstata fue el más frecuente con el 21,6%.



Es de destacar que, en Estados Unidos, el cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres, y según la Sociedad Americana contra el Cáncer, para el 2023 se estima que, en este mismo país, se diagnosticarán alrededor de 288.300 casos nuevos, con aproximadamente 34.700 muertes por esta causa.

El análisis de sangre Prostate Screening EpiSwitch (PSE) tiene una precisión del 94 por ciento, superando al análisis de sangre del antígeno prostático Foto: iStock

Al respecto, investigadores de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) han contribuido a desarrollar un nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer de próstata con mayor precisión que los métodos actuales.



Su investigación, publicada en la revista científica 'Cancer', demuestra que el análisis de sangre Prostate Screening EpiSwitch (PSE) tiene una precisión del 94 por ciento, superando al análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA) utilizado actualmente.



El equipo de investigadores afirma que la nueva prueba tiene un gran potencial como método de diagnóstico preciso y rápido para el cribado del cáncer. La prueba ha sido desarrollada por Oxford Biodynamics en colaboración con la UEA, el Imperial College de Londres y el Imperial College NHS Trust.



Por su parte, la Sociedad Americana contra el Cáncer advierte que, “el cáncer de próstata es más propenso a desarrollarse en hombres de edad avanzada y de raza negra.



Generalmente, 6 de 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más, y en pocas ocasiones se presenta en hombres menores de 40 años. La edad media en el momento del diagnóstico es aproximadamente de 66 años”.

Actualmente, el 95 por ciento de los tumores de próstata se diagnostican en fase localizada, "lo que mejora las perspectivas de los pacientes", según el jefe de sección de Uro-Oncología del Hospital La Paz en España, el doctor Emilio Ríos.



"El diagnóstico precoz es fundamental para un buen pronóstico y tratamiento del cáncer de próstata", añadió.



Para el doctor Martin Zapata, médico internista, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, es importante considerar que, el fenómeno de la pandemia fue perjudicial en el diagnóstico temprano en muchos pacientes, en ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que, se puede tener un subdiagnóstico de la enfermedad, y cáncer de próstata en etapas mucho más avanzadas.

Ubicación de la próstata Foto: American Cancer Society

En estos momentos, se están implementando estrategias para enfrentar la situación, “estamos haciendo muchos más diagnósticos tempranos, por lo que, esperamos tener un estimado más bajo de mortalidad con respecto a la incidencia”.



De acuerdo con la CAC, “en términos de acceso a la atención, el tiempo de espera para el diagnóstico de cáncer de próstata en época de pandemia fue de 43 días y el primer tratamiento fue de hasta 70 días”.



Agrega el especialista que, “es importante tener en cuenta que la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata, va a oscilar y afectarse en diferentes aspectos, en cierta medida puede afectar la sexualidad, pues, se puede producir disfunción sexual y, a esto se suman síntomas obstructivos urinarios, como, incontinencia u orinar mucho en las noches, de igual forma, en los diagnósticos más avanzados se puede presentar dolor asociado a la enfermedad, por esta razón, entre más temprano se detecte el cáncer de próstata, menos complicaciones se presentarán”.



Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, determinan que los síntomas del cáncer de próstata varían entre cada persona, por ejemplo, es el caso de hombres que no presentan ningún síntoma.



Sin embargo, tenga presente las siguientes señales de alerta:

Dificultad para comenzar a orinar

Flujo de orina débil o interrumpido

Micción con frecuencia, especialmente por la noche

Dificultad para vaciar la vejiga por completo

Dolor o ardor al orinar

Sangre en la orina o el semen

Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis

Dolor al eyacular

De este modo, el doctor Zapata, hace énfasis en conductas que impactan de manera positiva en la prevención del cáncer de próstata, como, evitar el hábito del tabaco y alcohol, promover el consumo de vegetales y frutas, de igual forma, realizar ejercicio; esto sin duda alguna se convierte en una de las mejores estrategias de autocuidado frente a esta enfermedad.



Es importante considerar que, los avances de la ciencia abordan diferentes frentes, no sólo en el diagnóstico oportuno, que está en proceso de desarrollo, sino, en el manejo de la enfermedad. “En el cáncer de próstata avanzado los oncólogos tenemos más herramientas para consolidar las terapias, no sólo para que, eventualmente, los pacientes vivan más, sino, para que aporten en su calidad de vida”.



En este sentido, es primordial empezar a hacer estrategias personalizadas de tamizaje a la población e incluir un abordaje multidisciplinario, que involucre urólogos, radioncólogos, e incluso, profesionales de la salud mental; y que esta asistencia este dirigida no sólo al paciente, también a sus familias, concluye el especialista en oncología.



Se calcula que 1 de cada 8 hombres será diagnosticado de esta enfermedad. La mayoría de los casos ocurren en varones de edad avanzada (el 90% de los pacientes son mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico es de 75 años).



El uso generalizado de la determinación en sangre del PSA (Prostate Specific Antigen o Antígeno Prostático Específico) ha mejorado la detección precoz de estos tumores, lo que ha provocado que la gran mayoría de casos se diagnostiquen en fases localizadas y puedan tratarse.



