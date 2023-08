El melanoma representa solo el 5% de todos los tipos de cáncer de piel, sin embargo, es el más agresivo y el responsable de más del 80% de las muertes ocasionadas por esta enfermedad.



Por esa razón, La Liga Colombiana Contra el Cáncer y sus 32 Seccionales y Capítulos realizan el tour gratuito más grande de Colombia para el diagnóstico de lunares, una estrategia que busca detectar y tratar a tiempo el cáncer de piel.



El “Tour Salva tu Piel Móvil” estará en Bogotá los próximos 11,12 y 13 de agosto, donde dermatólogos expertos en el tratamiento de la piel y aliados de esta iniciativa social, harán jornadas de diagnóstico temprano de la enfermedad, concientizarán, educarán y ayudarán a prevenir el melanoma en los bogotanos sin ningún costo.



Las personas que se realicen el chequeo, tendrán una revisión total de sus lunares y lesiones en todo el cuerpo, con el fin de señalar el nivel de riesgo de aquellas que puedan ser sospechosas y de ser necesario se pueda reaccionar a tiempo.



“El cáncer de piel está aumentando, lastimosamente hay mucha gente que acude al especialista cuando el diagnóstico está muy avanzado. Esto es un problema de salud pública, una de cada 100 personas en nuestro país, muere por culpa del cáncer de piel. Los lugares donde se concentran la mayor cantidad de casos de melanoma son Antioquia, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Bogotá y algunas zonas del norte del país. Además de los departamentos de Boyacá y Nariño, en donde la mayoría de los casos se da en la población campesina”, señala Wilson Cubides Martínez, Director Ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.



La piel se debe proteger del sol y su radiación, con rayos ultravioleta que inciden en la aparición del cáncer de piel, razón por la cual los especialistas aconsejan incluir el uso de protector solar con factor de protección alto, al menos tres o cuatro veces al día, dependiendo de la exposición.



“Existen señales de alarma frente a los lunares. Es importante que estén atentos a los nuevos que aparezcan, los que tengan un crecimiento notorio en menos de tres meses, sean mayor a 6 mm, cambien de forma, se vuelvan asimétricos o tengan bordes irregulares. Así mismo, hay que prestarle atención si varían de color o si tienen más de tres colores. En Colombia, no hay educación enfocada en el chequeo de lunares, por lo que este desconocimiento contribuye a que se vuelvan cancerígenos con el tiempo sin que la persona lo sepa. Desde el punto dermatológico es muy importante crear estos espacios de prevención y concientización”, indica la doctora Lily Belmonte, dermatóloga aliada de la Roche-Posay.



El Tour Salva tu Piel, que inició el pasado 27 de mayo y en el que se han realizado hasta el momento más de 4.500 chequeos y ha estado presente en seis de las principales ciudades del país, entre las que se encuentran Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga. Algunos días estarán ubicados en las sedes de las seccionales de la LCCC y otros días en sitios de alta afluencia de público, de libre y fácil acceso.



En Bogotá, la programación para revisión de lunares será la siguiente:



● 11 de agosto: Liga Colombiana carrera 12A# 77-34 de 10:00 am.- 6:00 p.m.

● 12 de agosto: Festival de Verano, Parque Simón Bolivar de 10:00 am.- 6:00 p.m.

● 13 de agosto: Multiplaza calle 19A# 72-57 Fontibón de 10:00 am.- 6:00 p.m.



Según la cuenta de Alto Costo, en Colombia, en el 2021, el promedio del tiempo de espera para la obtención del diagnóstico del melanoma fue de 49 días y hasta el primer tratamiento de 83 días. En las regiones, las demoras más altas se presentaron en la región Caribe, con un promedio de 55 y 100 días, respectivamente. Asimismo, en Bogotá, las demoras para el inicio del tratamiento fueron de 96 días.



“La alianza estratégica entre Roche-Posay y La Liga Colombiana Contra el Cáncer, nace del propósito de hacer la dermatología accesible y de aportar mecanismos de prevención contra el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel con mayor mortalidad. Queremos ayudar a salvar la vida de millones de colombianos, teniendo en cuenta que Colombia está entre los 15 países con mayor número de casos de melanoma y este tour ayudará a poder actuar a tiempo.”, comentó Camilo Arévalo, Brand Manager de La Roche Posay para Centroamérica y región Andina.



Al finalizar la campaña, se publicarán los resultados de este primer gran diagnóstico de lunares en las principales ciudades del país, lo que permitirá aportar al conocimiento del estado de la enfermedad en Colombia.

