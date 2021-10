La mitad de los cánceres diagnosticados son de piel

El cáncer de piel es el más frecuente en todo el mundo, representando el 50 por ciento de todos los tumores que se diagnostican cada año, según han informado expertos del Hospital Ruber Internacional de Madrid.



Estos tumores están originados en un 99 por ciento por la exposición solar acumulada a través de los años y por las quemaduras solares. En este sentido, el jefe de la Unidad de Dermatología del Hospital Ruber Internacional, Luis Pastor, ha informado que varios tipos de cáncer de piel, si bien los más frecuentes son el carcinoma basocelular (70 por ciento), el carcinoma espinocelular (15 por ciento) y el melanoma (5 por ciento), su malignidad es inversamente proporcional a su frecuencia.



El experto detalla que “el carcinoma basocelular es el más frecuente, afecta en un 80 por ciento a la cara y solo afecta a la piel y estructuras adyacentes destruyéndolas, pero no migra fuera de esta (no origina metástasis). Por ello su tratamiento de elección es la cirugía de Mohs, que obtiene óptimos resultados”.



Pastor añade, “el carcinoma espinocelular es el segundo en frecuencia, afecta más al cuero cabelludo de los hombres calvos, orejas y labio inferior, pudiendo dar metástasis en un 15 por ciento de los casos. Su tratamiento sería igualmente quirúrgico”.



“Y el melanoma es el menos frecuente de los tres, pero produce metástasis con mucha frecuencia dependiendo sobre todo de su profundidad en la piel”, asevera el doctor.

Dicho esto, explica que la prevención del cáncer de piel se basa en reducir la exposición solar al mínimo imprescindible para activar la vitamina D. Asimismo, otros expertos también sugieren que solo con una exposición diaria de entre ocho y quince minutos es suficiente para generar la vitamina D que el cuerpo necesita.

Los rayos ultravioleta (RUV) del sol son los causantes de la alteración del ADN celular que lleva a la formación del envejecimiento y del cáncer de piel, por lo que los RUV de las cabinas de bronceado ayudan a inducir en el cáncer de piel. De esta manera, estar moreno por motivos estéticos es el factor que más influye en la generación del cáncer de piel.



Para el experto de este hospital, la mejor prevención del cáncer de piel es evitar la exposición directa al sol, incluidas las exposiciones por deporte, laboral, social, sobre todo en las horas centrales del día, evitar las cabinas de bronceado, utilizar filtros de protección solar factor 50+ aplicados cada tres horas mientras estemos al aire libre, utilización de ropa protectora solar, sombreros, gorras o viseras.

La Asociación Americana de Cáncer recomienda usar la ‘regla del ABCDE’ para buscar algunos signos de melanona. Quien lo haga debe fijarse en la asimetría (A): la mitad de un lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad; los bordes (B): son irregulares, desiguales o poco definidos; el color (C): no es uniforme y pudiera incluir sombras diferentes de color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas; el diámetro (D): el lunar mide más de seis milímetros de ancho (aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños que esto, y la evolución (E): el tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando.





Medidas para reducir el riesgo de padecerlo

Factores de riesgo como la edad, la raza, y los antecedentes familiares son incontrolables. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar para disminuir el riesgo de padecer cáncer de piel.

Evite las horas de mayor intensidad solar (entre las 12 del mediodía y las cuatro de la tarde). En esas horas los rayos solares caen de forma directa sobre la piel y son más perjudiciales.

Si no puede dejar de salir entre las horas de sol intenso, trate de mantenerse bajo la sombra, evitando estar al sol durante periodos prolongados.

Siempre aplique protector solar antes de la exposición a cualquier hora del día y aunque no perciba el sol, y renuévelo frecuentemente. Tenga en cuenta que el protector solar debe ser SPF 30 o mayor y contra rayos UVA, y que este no impide la absorción de vitamina D.

Utilice ropa y accesorios que lo cubran como prendas manga larga, sombreros y gorras, y gafas que contengan filtros ultravioletas.

Deje de lado los bronceados artificiales, como las camas solares o las lámparas, ya que elevan el riesgo de desarrollar cáncer.

Cada año hágase revisiones periódicas con el dermatólogo si tiene antecedentes familiares, un gran número de lunares, piel de tonalidad clara, quemaduras solares o alteraciones en el sistema inmunitario.

