El cáncer de páncreas se trata de uno de los cánceres más difíciles de diagnosticar, es por esta razón que los síntomas aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada, alertó Mauricio León Rivera, director de la Liga Contra el Cáncer, director médico del Centro Detector del Cáncer y Cirujano Oncólogo de la Clínica Ricardo Palma.

El páncreas es una glándula situada en el abdomen, entre el estómago y la columna vertebral, cercana a otros órganos como el intestino o el hígado y es el encargado de fabricar insulina y otras hormonas que llegan al flujo sanguíneo y circulan por todo nuestro organismo con el objetivo de emplear la energía procedente de los alimentos.



Puede leer: Nuevo medicamento evitaría metástasis de cáncer de mama, según estudio



Según el galeno, la tomografía abdominal o, algunas veces, una buena ecografía abdominal suelen ser las pruebas más frecuentes para el diagnóstico de cáncer de páncreas, aunque detectar un tumor pequeño es un verdadero reto, ya que, al situarse detrás del estómago, es un órgano muy profundo y difícil de visualizar y si por ejemplo el tumor se localiza en la cola del páncreas, es imposible detectarlo por ecografía.

Síntomas

Mauricio León Rivera, director de la Liga Contra el Cáncer, advierte cuáles algunos de los signos y síntomas relacionados al cáncer de páncreas:



-Pérdida de peso sin razón aparente

-Falta de apetito

-Fatiga mayor a lo habitual

-Dolor persistente en la parte superior del abdomen que irradia hacia la espalda

-Tinte amarillento en la piel y/o mucosas.

(Puede leer: Todo lo que debe saber sobre el cáncer de pene y su posible tratamiento).

Tratamiento

Aproximadamente solo el 5% de los pacientes con este cáncer pueden curarse con un tratamiento que generalmente es multidisciplinario, basado en cirugía, quimioterapia, radioterapia, a veces localizada usando el “cyberknife” y/o inmunoterapia, lo que demuestra la agresividad de este tipo de neoplasia.



Aunque no está clara la causa de esta enfermedad, conocemos algunos factores de riesgo como el tabaquismo, obesidad, antecedentes de pancreatitis crónica y hasta la diabetes.



El director de la Liga Contra el Cáncer mencionó que es importante conocer el estado de la enfermedad y determinar si se puede operar o no. “La cirugía siempre debe ser hecha por cirujanos oncólogos especialistas en el área abdominal, al ser la misma de gran complejidad, si lamentablemente la enfermedad se disemina a otros órganos, lo que ocurre en más de la mitad de los pacientes, ya no es posible hablar de curación siendo la terapia paliativa la mejor arma, ya que mejora la calidad de vida de los pacientes al controlar algunos de los síntomas más problemáticos como el dolor”, remarcó.



Este 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Páncreas, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer sus signos de alarma, dado que posibilitará el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

También puede leer:

Estos son algunos datos interesantes que debería saber sobre el cáncer



Tratamiento con sangre de cordón umbilical habría curado a mujer con VIH

Estos son los síntomas más comunes de un tumor cerebral

El Comercio (Perú) / GDA