El cáncer de páncreas se trata de uno de los cánceres más difíciles de diagnosticar, es por esta razón que los síntomas aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada.



El páncreas es una glándula situada en el abdomen, entre el estómago y la columna vertebral, cercana a otros órganos como el intestino o el hígado y es el encargado de fabricar insulina y otras hormonas que llegan al flujo sanguíneo y circulan por todo nuestro organismo con el objetivo de emplear la energía procedente de los alimentos.



(Siga leyendo: Liga Colombiana Contra el Cáncer lanza la campaña ‘Sincronízate con tu cuerpo’)

Los tumores de cáncer de páncreas se están pasando por alto en las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, lo que reduce la ventana para la cirugía curativa que salva vidas, según reveló una investigación presentada en UEG Week 2022.



(Le puede interesar: Cáncer de tejidos blandos, poco común y peligrosamente real |Descúbralo a tiempo)



El estudio analizó los casos de cáncer de páncreas posteriores a la toma de imágenes (PIPC, por sus siglas en inglés), en los que un paciente se somete a imágenes que no logran diagnosticar el cáncer de páncreas, pero luego se le diagnostica la enfermedad.



Los resultados revelaron que más de un tercio (36 %) de los casos de PIPC eran potencialmente evitables, lo que demuestra una baja tasa de detección de un cáncer que tiene resultados alarmantes para los pacientes.



Investigadores del Reino Unido estudiaron los registros de 600 pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas entre 2016 y 2021. De ellos, a 46 (7,7 %) pacientes no se les diagnosticó el cáncer a través de su primera exploración, pero luego recibieron un diagnóstico de cáncer de páncreas entre 3 y 18 meses después.



Aproximadamente solo el 5% de los pacientes con este cáncer pueden curarse con un tratamiento que generalmente es multidisciplinario, basado en cirugía, quimioterapia, radioterapia, a veces localizada usando el “cyberknife” y/o inmunoterapia, lo que demuestra la agresividad de este tipo de neoplasia.



Aunque no está clara la causa de esta enfermedad, conocemos algunos factores de riesgo como el tabaquismo, obesidad, antecedentes de pancreatitis crónica y hasta la diabetes.



A pesar de que muy pocos pacientes logran curarse de esta enfermedad, recientemente científicos han descubierto un virus modificado genéticamente para reconocer y atacar las células tumorales que se demostró seguro y efectivo para combatir el cáncer de páncreas avanzado.



El estudio liderado por los institutos españoles de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y el Catalán de Oncología (ICO), mostró "alentadores" resultados preliminares de la actividad antitumoral de VCN-01 muestran que el virus es activo, llega a los tumores primarios y a las metástasis y desencadena la respuesta del sistema inmunitario contra los tumores.



Además, el estudio revela que la administración intravenosa del virus no desencadena efectos adversos importantes, y solo en algunos casos los pacientes presentan fiebre o síntomas gripales que acaban revirtiendo.



(De su interés: Descubren biomarcadores de resistencia al tratamiento de cáncer de mama)



A pesar de los avances recientes, el pronóstico de los pacientes con cáncer de páncreas es todavía "bastante pobre", con una supervivencia media inferior a un año. La administración intravenosa de los virus oncolíticos presenta limitaciones, ya que, por un lado, el filtrado en el hígado o el bazo reduce la disponibilidad del virus, y por otro, aumentan las posibilidades de generar efectos colaterales no deseados.

Más noticias de Salud