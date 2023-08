El mieloma múltiple es el segundo cáncer de sangre más común en todo el mundo, representando el 10% de todos los cánceres de este tipo.



En Latinoamérica se ha evidenciado un crecimiento de la incidencia y mortalidad de esta enfermedad a lo largo de las tres últimas décadas, situación que ha prendido las alarmas de las principales organizaciones y sistemas sanitarios de la región.

En medio de este panorama, recientemente se conoció un estudio de The Economist Impact titulado “Mieloma Múltiple en América Latina: apoyando el acceso temprano y equitativo a la atención para mejorar los resultados del paciente”, en el que se aborda el impacto que tiene este cáncer en Latinoamérica.



Cabe recordar que el mieloma múltiple es una enfermedad mortal que se origina típicamente en la médula ósea, y que hasta ahora no tiene una cura. Esta afección suele ser más común entre los adultos mayores —alrededor de los 67 años en Colombia, por ejemplo—.



De acuerdo con un estudio publicado en el British Journal of Hematology en 2020, los signos y síntomas con mayor prevalencia entre los pacientes de mieloma múltiple en Colombia son la anemia (66,4 %), el exceso de calcio en la sangre (13,1 %), la insuficiencia renal (26,6 %) y enfermedades en los huesos (79,5 %).

El mieloma múltiple afecta principalmente a personas mayores de 60 años.

La investigación de la iniciativa británica, que se realizó con el apoyo de Janssen, el Grupo de Compañías Farmacéuticas de Johnson & Johnson, exploró precisamente los principales factores que hacen del mieloma múltiple una enfermedad de alta carga para la región, además de tener retrasos en el diagnóstico y acceso limitado al tratamiento.



Los estudios y evidencia anecdótica recogida por The Economist Impact provenían de países claves como Brasil, Colombia, Panamá, Argentina y México. El análisis de estos materiales permitió evidenciar un pronunciamiento en la incidencia de esta patología en Latinoamérica.



Sin embargo, contrario a este último dato, el diagnóstico de la enfermedad del mieloma sigue siendo tardío, en parte, debido a la consulta demorada de los pacientes con mieloma múltiple a los centros de atención primaria.

Cabe resaltar que uno de los factores que limita el acceso a nuevas alternativas terapéuticas para este tipo de enfermedades son los extensos tiempos de revisión de solicitudes de registro sanitario por parte de la autoridad sanitaria local. De hecho, existe una tendencia de negaciones de nuevos medicamentos, aun cuando son aprobados en otros países con un nivel igual o más alto de vigilancia.



Asimismo, la revisión destaca que se presentan dificultades para acceder a pruebas de diagnóstico simples en los centros periféricos, como los ubicados en zonas rurales, situación que agrava aún más la detección a tiempo de este cáncer, que termina haciéndose en etapas donde la enfermedad ya ha avanzado y hay presencia de complicaciones graves como fracturas, daños en la médula ósea e insuficiencia renal.



Estos factores combinados resultan en hospitalizaciones costosas y prolongadas, que representan una gran carga, tanto sanitaria como económica, para los pacientes y los mismos sistemas de salud en la región.

Según el white paper de The Economist, aunque no hay datos suficientes sobre la carga económica del mieloma en Latinoamérica, se cree que alrededor del 50 % de los costos que este produce están relacionados con la hospitalización por esta afección, que cuando no tiene complicaciones es tratable de manera ambulatoria.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 176.000 nuevos casos de mieloma en todo el mundo, y se registraron 117.000 muertes por esta causa.



Y según las cifras del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS, estos números se duplicarían para 2040. “Las proyecciones futuras sugieren que se espera que el número combinado de casos nuevos en los cinco países aumente alrededor de 1,7 veces y el número de muertes casi 1,8 veces en las próximas dos décadas”, afirma el estudio.

A pesar de que todavía no existe una cura para el mieloma múltiple, la ciencia ha logrado avances significativos en cuanto a su tratamiento durante los últimos 20 años, y se han desarrollado terapias novedosas que han demostrado ser capaces de reducir las complicaciones del diagnóstico e incrementar las posibilidades generales de supervivencia.



No obstante, el estudio encontró que el acceso a estos nuevos tratamientos es un desafío por el número limitado de recursos.



La revisión señala también que existe una brecha importante entre el sector público y privado a la hora de atender a un paciente de mieloma. Los problemas de financiación, las barreras administrativas y la burocracia son las principales dificultades que afectan el acceso a estos servicios, sobre todo en los sistemas estatales.

“En conjunto, estos factores amenazan el objetivo de mejorar la supervivencia de la gran mayoría de los pacientes con mieloma, avanzando hacia una “cura operativa” para un subconjunto seleccionado de pacientes”, reza el estudio.



The Economist concluye además que el conocimiento de los médicos de apoyo en centros de red primaria sobre el mieloma múltiple es limitado, lo que, sumado a los síntomas confundibles, puede demorar mucho más el diagnóstico de esta enfermedad. “A menudo los pacientes con dolor de huesos o anemia son tratados sintomáticamente hasta el final del curso de la enfermedad”, añade el documento.

¿Se puede prevenir mieloma múltiple?



Según explica la Sociedad Americana Contra el Cáncer (American Cancer Society) en el mieloma múltiple, pocos casos están relacionados con factores de riesgo que se puedan evitar.



“En aquellas personas con gammapatía monoclonal de significado incierto o plasmocitoma solitario, no se conoce ninguna manera de prevenir que se produzca un mieloma múltiple. Se está investigando si el tratamiento de determinados mielomas múltiples indolentes de alto riesgo puede evitar que se convierta en un mieloma múltiple activo”, resaltan.



Es decir, se conoce de pocos factores evitables que puedan ayudar a prevenir el mieloma múltiple. Sin embargo, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, sí se sabe que tener sobrepeso y tener obesidad se vinculan a un mayor riesgo de presentar mieloma múltiple.

El ejercicio puede ayudar a prevenir la obesidad, uno de los pocos factores relacionados a este tipo de cáncer.

Es por eso que mantener una dieta saludable y realizar ejercicio con frecuencia puede ayudarle a prevenir esta enfermedad.



“Los científicos no comprenden por qué se produce el mieloma en algunas personas y no en otras; la edad es el factor de riesgo más significativo del mieloma. Esta enfermedad rara vez se produce en personas menores de 45 años. Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener mieloma, y esta enfermedad es dos veces más común en las personas de raza negra que en las de raza blanca. En muy pocos casos la exposición a los rayos X o a otros tipos de radiación ionizante podría ser un factor de riesgo de mieloma”, señalan los CDC.

