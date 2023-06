El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido mamario. Se forma cuando las células mamarias comienzan a crecer y dividirse de manera descontrolada, formando un tumor maligno en el seno.



Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), se estima que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama en todo el mundo, por lo que se estima que es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres.



Los síntomas del cáncer de mama pueden variar de una persona a otra, y algunas mujeres pueden no presentar síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad. Estos síntomas también pueden ser causados por afecciones benignas del seno, por lo que es fundamental consultar a un médico para una evaluación adecuada si se experimentan estos cambios.

Bulto o masa en el seno: Puede sentirse un bulto o una masa en el seno que es diferente de los tejidos circundantes. Estos bultos suelen ser indoloros, pero no siempre.

Cambios en el tamaño o forma del seno: El seno puede cambiar de tamaño o forma, y puede haber asimetría notable entre ambos senos.

Cambios en la textura de la piel: La piel del seno puede volverse gruesa, enrojecida, con hoyuelos o similar a la cáscara de naranja.

Cambios en el pezón: El pezón puede hundirse hacia adentro (retracción) o presentar cambios en su forma o textura. También puede haber secreción del pezón, a menudo con sangre.

Cambios en la apariencia del pecho: Puede haber cambios en la apariencia general del pecho, como hinchazón, enrojecimiento o deformidades.

Sensación de dolor o molestia: El cáncer de mama no siempre causa dolor, pero algunas mujeres pueden experimentar molestias en el seno o en la zona de las axilas.

Un dato curioso es que, según los expertos de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando la enfermedad está avanzada puede suscitar algunos síntomas como dolor en los huesos.



Aunque se desconoce la causa exacta del cáncer de mama, se han identificado diversos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad y sobre los cuales se debe trabajar para priorizar en las medidas de prevención.



Debe considerarse que, una mujer con un familiar en primer grado con cáncer de mama (madre, hermana o hija) el riesgo es del doble de la población general, y si dicha enfermedad se diagnosticó antes de la menopausia ese riesgo es triple, por lo tanto, es primordial realizar los tamizajes más temprano, para impactar sobre el diagnóstico oportuno, explicar la doctora Marcela Bermúdez, médica especialista en oncología.



Dentro de los factores de riesgo modificables se encuentra la exposición a radiaciones ionizantes, la obesidad, el alcohol y la exposición a estrógenos, por lo anterior, una dieta saludable para mantener un peso adecuado, evitar el uso de alcohol y la exposición a radiación puede impactar en la disminución de incidencia del cáncer de mama.



Agrega la especialista Bermúdez que, uno de los retos a los que se enfrentan los pacientes con cáncer y familiares en el país, es la fragmentación de los servicios de salud, que retrasan el tamizaje, diagnóstico y manejo de la enfermedad; a lo que se suma el impacto emocional, donde se requiere el acompañamiento de un grupo multidisciplinario, que involucra especialistas en psicología, trabajo social, nutrición, entre otros, que proporcionan herramientas para afrontar de manera adecuada la situación.

El tejido mamario normal se siente a menudo nodular (bultos) y varía en consistencia de mujer a mujer. Foto: iStock

Por otro lado, la doctora Ana María Naranjo, cirujana general y mastóloga de la Universidad CES, asegura que, “el cáncer de mamá es quizás de los cánceres que más avances ha mostrado a lo largo de los años desde la prevención y reducción del riesgo, con el conocimiento cada vez mayor de las pruebas genéticas, el diagnóstico con imágenes de mayor calidad y el manejo de la enfermedad con terapias dirigidas”.



De este modo, si el cáncer de mama se detecta temprano, hay una mayor probabilidad de que el manejo sea exitoso. Sin embargo, si se espera demasiado, el cáncer puede progresar a un estadio avanzado y se puede requerir terapias más invasivas y extensas, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios y complicaciones, anota la doctora Naranjo.



Vale la pena destacar que el cáncer de mama ocurre, en su mayoría, en las mujeres, pero un bajo porcentaje de hombres también lo pueden desarrollar (0,5 al 1 %).



No todos los bultos que se originan en la mama significan el desarrollo de un cáncer, existen tumores benignos o no cancerosos que no representan un peligro para la vida; aunque algunos tipos de masas benignas pueden aumentar el riesgo en una mujer de padecer cáncer de mama, de allí la importancia de que cualquier anomalía en los senos sea examinada por un profesional médico para determinar los exámenes a realizar y un diagnóstico preciso.



DANIELA VANESSA ORTIZ

UNIDAD DE SALUD

