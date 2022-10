Cada 19 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que busca reiterar la importancia de la prevención de esta enfermedad, a través del reconocimiento de los factores de riesgo, así como concientizar sobre las acciones para la detección oportuna.



“Esta condición es muy frecuente en nuestro país, tenemos casi 15.000 casos nuevos al año, y representa una gran carga para las mujeres, sus familias, costos de bolsillo, por supuesto, costos a los servicios de salud; pero, sobre todo, una vivencia muy difícil, que, además, cobra la vida de muchísimas mujeres. Recordemos que es el cáncer de mayor mortalidad en nuestro país”, señaló Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Promoción y Prevención.



El panorama colombiano se replica a nivel internacional (de acuerdo con Globocan, para el 2020 se estimaron más de dos millones de casos nuevos en el mundo), razón por la que esta patología es una preocupación de salud pública y prioridad en la generación de políticas, estrategias e intervenciones para evitar su aparición y, en caso de ser diagnosticada, disminuir la carga de la enfermedad y aumentar la supervivencia de las personas que la padecen, así como mejorar su calidad de vida.



Dentro de las acciones a desarrollar en el marco de la fecha, Bautista apuntó que “tendremos un webinar con el Instituto Nacional de Cancerología y expertos que nos hablarán, justamente, de estas estrategias de detección temprana”.



Agregó que, el domingo 23 de octubre se realizará una bailatón rosa en el Parque Nacional (Bogotá), actividad a la que se suma el Ministerio del Deporte, para extender aún más la sensibilización acerca de esta necesidad sanitaria que, “hoy es una prioridad en salud pública”.



También, a nivel territorial, las secretarías de salud adelantan acciones durante el mes.

Colombia atraviesa una transición epidemiológica, es decir que viene en descenso la frecuencia de enfermedades infecciosas y, por el contrario, atraviesa por un aumento de enfermedades crónicas relacionadas con el aumento de la esperanza de vida, de los hábitos y estilos de vida.



Por esta razón, se viene trabajando de forma mancomunada en la Mesa de Participación para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, con el fin de articular acciones con las asociaciones de pacientes, asociaciones científicas y academia en lo relacionado con la formulación, implementación y evaluación de las políticas, planes y estrategias para la atención integral de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.



“El cáncer de mama detectado tempranamente disminuye en un 25 % la probabilidad de morir por esta causa. Consultemos y confiemos en nuestro personal de salud cuando encontremos alguna alteración o lesión en nuestros senos. El mantenimiento de una buena salud también depende de nosotros mismos”, recalcó la funcionaria.



Desde la cartera de Salud y el Instituto se entrega la siguiente información útil para comprender este tipo de cáncer y las acciones para prevenirlo y detectarlo a tiempo.

¿Qué es el cáncer de mama o de seno?

Es un cáncer que se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno, normalmente, forman un tumor que, a menudo, se puede observar en una imagen de diagnóstico o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de mama ocurre, en su mayoría, en las mujeres, pero un bajo porcentaje de hombres también lo pueden desarrollar (0,5 al 1 %).



No todos los bultos que se originan en la mama significan el desarrollo de un cáncer, existen tumores benignos o no cancerosos que no representan un peligro para la vida; aunque algunos tipos de masas benignas pueden aumentar el riesgo en una mujer de padecer cáncer de mama, de allí la importancia de que cualquier anomalía en los senos sea examinada por un profesional médico para determinar los exámenes a realizar y un diagnóstico preciso.

¿Qué favorece la aparición de un cáncer de mama y cómo evitarlo?

Existen varios factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama, conocerlos es importante para prevenirlos o para informarlos a los médicos y demás profesionales de la salud.



Estos factores no hay forma de prevenirlos; sin embargo, sí se deben comentar al médico para un mayor seguimiento y control:



- El ser mujer.

- La edad, especialmente mujeres de 50 años o más.

- Mutaciones genéticas.

- El comienzo de la menstruación antes de los 12 años y de la menopausia después de los 55 años, debido a que exponen a las mujeres a hormonas por más tiempo.

- Los antecedentes personales de enfermedad mamaria benigna.

- Tener mamas densas.

- Tratamientos previos con radiación o radioterapia.

- Tratamientos previos con estrógenos por tiempo prolongado.



Dentro de los factores de riesgo que sí se pueden modificar o prevenir, están los relacionados con hábitos o estilos de vida y son:



- La inactividad física.

- Tener sobrepeso u obesidad, riesgo que aumenta después de la menopausia.

- Consumo de bebidas alcohólicas.

- El primer embarazo después de los 30 años o nunca haber estado en embarazo.

- No amamantar o lactar a sus bebés.

- Algunos métodos de control de la natalidad que utilizan hormonas.

- La terapia hormonal después de la menopausia.



La subdirectora explicó que “es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja de un perfil genético y los estilos de vida; sin embargo, al realizar estos cambios en nuestros hábitos y estilos de vida podríamos reducir el riesgo de cáncer de mama hasta en un 30 %”.

¿Qué es el autoexamen de la mama?

El autoexamen no previene el cáncer de mama y no se considera una prueba de tamización, pero puede ayudar a entender mejor los cambios normales por los que pasan las mamas e identificar cualquier signo y síntoma inusual, para consultar a tiempo los servicios de salud.



Idealmente se debe realizar de 3 a 5 días después del comienzo de la menstruación. Existen algunas técnicas que pueden preguntárseles a los profesionales de salud para hacerlo de forma correcta.



Las señales de alarma son:



- Masas en la mama o axila.

- Engrosamiento de la piel o retracción.

- Cambio en el color de la piel.

- Retracción del pezón de reciente aparición.

- Asimetría de las mamas de reciente aparición.

- Ulceraciones en la mama o pezón.

- Secreciones espontáneas o sangrado por el pezón.

¿Cuáles son las pruebas para detectar el cáncer y a qué edad realizarlas?

Las pruebas de detección del cáncer es lo que se llama tamización y se realizan para verificar la presencia de signos de cáncer de mama, antes de que la persona tenga síntomas. Por ende, si el médico solicita un examen de detección, no siempre es porque piensa que ya hay un cáncer instaurado.



Actualmente, el país cuenta con lo establecido en la Resolución 3280 de 2018 y en la Guía de Práctica Clínica de Colombia, las cuales indican realizar:



- Mamografía bilateral para las mujeres entre los 50 y los 69 años, realizándose cada 2 años en caso de resultados normales.



- Asimismo, en la tamización está incluido el examen clínico de la mama a partir de los 40 años; se debe realizar cada año y lo debe hacer un profesional de salud (no confundir con el autoexamen).



En caso de que el resultado de la mamografía sea BI-RADS 4 o más, la norma indica la realización prioritaria de la biopsia para confirmar el diagnóstico.

