"El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres en la región de las Américas: más de 462.000 mujeres fueron diagnosticadas y aproximadamente 100.000 mujeres mueren por cáncer de mama cada año", explica la Organización Panamericana de la Saud (OPS).



La organización, sin embargo, resalta que es una condición que puede detectarse y tratarse a tiempo.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, no hay un método para prevenir de forma absoluta el cáncer de seno (o mama). "Muchos factores de riesgo están fuera de su control, como el ser mujer y el envejecimiento. Sin embargo, otros factores de riesgo se pueden cambiar y podrían reducir su riesgo", dice la organización.



Sobre la enfermad, explica lo siguiente: "Este tipo de cáncer se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer."



Hay medidas que todas las mujeres pueden tomar para prevenir el riesgo de padecer este tipo de cáncer, según la organización: llegar a un peso saludable y mantenerlo, mantenerse físicamente activa, evitar o limitar el consumo de alcohol. Además, "las mujeres que optan por amamantar a sus bebés al menos varios meses también pueden obtener un beneficio adicional al reducir el riesgo de cáncer de seno", de acuerdo con la organización.

El cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Foto: iStock

Por su parte, para las mujeres que saben que están en mayor riesgo, hay medidas adicionales que podrían reducirlo o ayudar a detectar la condición a tiempo.



Un antecedente familiar importante, una mutación genética conocida que aumenta la posibilidad de tener cáncer de seno o si ha tenido carcinoma ductal in situ o carcinoma lobulillar in situ son aspectos que pueden aumentar el riesgo de padecer este cáncer.



Las opciones listadas por la Sociedad Americana contra el Cáncer en estos casos son las siguientes:



​- Asesoramiento y pruebas genéticas para el riesgo de cáncer de seno (si aún no se han hecho)

- Observación minuciosa para buscar signos tempranos de cáncer de seno

- Medicamentos para reducir el riesgo de cáncer de seno

- Cirugía preventiva (profiláctica)



​

La organización recalca que las alternativas deben ser exploradas con su médico, quien puede ayudar a determinar su riesgo de cáncer de seno, y le puede indicar cuáles de estas opciones, si alguna, puede ser adecuada para usted.



Otra forma de prevenir destaca por diversas organizaciones en el mundo es el autoexamen de mama. Según el Ministerio de Salud, este examen se convierte en una acción de autocuidado y protección que ayuda a las mujeres a la detección temprana de cáncer.

¿Cómo hacerse el autoexamen?

El autoexamen se debe hacer 8 días después del periodo menstrual; para las mujeres con menopausia, se sugiere hacer una vez al mes, el mismo día. "La realización regular de este autoexamen familiariza a la mujer con la consistencia usual de sus mamas y permitirá la identificación de nódulos o masas de forma más sencilla", dice Minsalud.



Los pasos para realizar el autoexamen de mama de forma correcta son los siguientes:

Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de evidente asimetría, tamaño o forma, hoyuelos, desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la areola.

Mirando fijamente el espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y manteniéndola fija, presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, el pezón o masas/abultamientos.

Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión firmemente hacia abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y los hombros hacia adelante.

Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la mano derecha examine su mama izquierda. Inspeccione de manera cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de la mano alrededor de la mama, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta llegar al pezón. Ponga especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el pezón y la axila.

Es importante que la mujer esté atenta a sus senos y si observa un signo de alarma como secreción espontánea amarillenta o sanguinolenta no inducida, acuda de inmediato al especialista.

Acostada boca arriba con una almohada o toalla doblada debajo del hombro, levante el brazo y colóquelo sobre la cabeza, con la mano derecha palpe el seno izquierdo.

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia, explica Minsalud, las siguientes son las tecnologías para la detección temprana de este cáncer incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).



Examen clínico de mama: ​Se recomienda que las mujeres mayores de 20 años se realicen un examen clínico de la mama por lo menos cada tres años y que a partir de los 40 años, aumente la frecuencia del examen una vez al año. Este examen debe ser realizado por un profesional de la salud entrenado.



Mamografía: cada dos años a toda mujer entre 50 y 69 años de edad.



"La mayoría de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en etapas iniciales (I y II), si reciben tratamiento, tienen un buen pronóstico, con tasas de supervivencia a 5 años del 80% al 90 %", dice la OPS.



