De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común en las mujeres en la región de las Américas: más de 462.000 mujeres fueron diagnosticadas y aproximadamente 100.000 mujeres mueren por cáncer de mama cada año.



Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, no hay un método para prevenir de forma absoluta el cáncer de seno (o mama). "Muchos factores de riesgo están fuera de su control, como el ser mujer y el envejecimiento. Sin embargo, otros factores de riesgo se pueden cambiar y podrían reducir su riesgo", dice la organización.



Sobre la enfermedad, explica lo siguiente: "Este tipo de cáncer se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer".



De acuerdo con lo Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Algunas personas no tienen ningún tipo de síntomas, pero si tiene alguno o varios de los siguientes signos debe consultar con su médico de inmediato:



- Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).



- Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.



- Irritación o hundimientos en la piel de la mama.



- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.



- Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.



- Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.



- Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.



- Dolor en cualquier parte de la mama.



Tenga en cuenta que estos signos de advertencia pueden darse con otras afecciones que no son cáncer. Sin embargo, en caso de presentarse es necesario descartar la presencia de malignidad con la valoración médica.



La OPS recalca que las alternativas deben ser exploradas con su médico, quien puede ayudar a determinar su riesgo de cáncer de seno, y le puede indicar cuáles de estas opciones puede ser adecuada para usted.



Otra forma de prevención destacada por diversas organizaciones en el mundo es el autoexamen de mama. Según el Ministerio de Salud, este examen se convierte en una acción de autocuidado y protección que ayuda a las mujeres a la detección temprana de cáncer.

¿Cómo hacerse el autoexamen?

Según el Ministerio de Salud, este examen se convierte en una acción de autocuidado y protección que ayuda a las mujeres a la detección temprana de cáncer. Foto: iStock

El autoexamen se debe hacer 8 días después del periodo menstrual. Para las mujeres con menopausia, se sugiere hacer una vez al mes, el mismo día. "La realización regular de este autoexamen familiariza a la mujer con la consistencia usual de sus mamas y permitirá la identificación de nódulos o masas de forma más sencilla", dice Minsalud.



Los pasos para realizar el autoexamen de mama de forma correcta son los siguientes:



1. Colóquese frente a un espejo, observe y revise ambos senos en busca de evidente asimetría, tamaño o forma, hoyuelos, desviaciones del pezón o descamación de la piel, especialmente en la areola.



2. Mirando fijamente el espejo, coloque las manos detrás de la cabeza y manteniéndola fija, presione los codos hacia adelante, observando si hay hundimientos en la piel, el pezón o masas/abultamientos.



3. Con el mismo fin, coloque las manos sobre las caderas y haga presión firmemente hacia abajo, inclinándose levemente hacia el espejo impulsando los codos y los hombros hacia adelante.



4. Levante el brazo izquierdo por detrás de la cabeza con el codo en alto y con la mano derecha examine su mama izquierda. Inspeccione de manera cuidadosa deslizando en forma circular los tres dedos intermedios de la mano alrededor de la mama, comenzando en la periferia de la parte superior izquierda hasta llegar al pezón. Ponga especial cuidado en el área de la mama que se encuentra entre el pezón y la axila.



5. Es importante que la mujer esté atenta a sus senos y si observa un signo de alarma como secreción espontánea amarillenta o sanguinolenta no inducida, acuda de inmediato al especialista.



6. Acostada boca arriba con una almohada o toalla doblada debajo del hombro, levante el brazo y colóquelo sobre la cabeza, con la mano derecha palpe el seno izquierdo.

Nuevos tratamientos

Recientemente, AstraZeneca reportó los datos de un ensayo en etapa avanzada que demuestran que su medicamento Enhertu ayuda a los pacientes con un tipo de cáncer de mama a vivir más tiempo, lo que podría ampliar las opciones de tratamiento para esta enfermedad.



Según los resultados, Enhertu incrementó las tasas de supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico.



Los resultados "podrían cambiar la forma en que se clasifica y trata el cáncer de mama", mencionó Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de investigación y desarrollo ontológico de la empresa, en un comunicado .



Enhertu es la ultima generación de una familia de tratamientos que atacan los tumores que contienen la proteína ligada al cáncer llamada HER2.



En 2019, AstraZeneca decidió llegar a un acuerdo con la japonesa Daiichi Sankyo Co. por un valor de hasta US$6.900 millones por el fármaco. La compañía esta evaluando su potencial en el tratamiento de cáncer gástrico, pulmonar, colorrectal, entre otros.



El tratamiento demostró una mejora significativa en la medida de cuánto tiempo puede vivir un paciente sin que la enfermedad empeore, así como en la supervivencia general, dijo la compañía.



El perfil de seguridad de Enhertu fue consistente con los ensayos clínicos anteriores, sin que se identificaran nuevas preocupaciones. Los datos se presentarán en una próxima reunión médica y se compartirán con las autoridades sanitarias mundiales.

Enhertu es la ultima generación de una familia de tratamientos que atacan los tumores que contienen la proteína ligada al cáncer llamada HER2. Foto: iStock

