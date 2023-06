El cáncer de laringe es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos de este órgano ubicado en la garganta, que contiene las cuerdas vocales.



Está divida en tres partes: la supraglotis, la glotis (cuerdas vocales) y la subglotis y las células cancerígenas pueden atacar en cualquiera de estas áreas.



La probabilidad de desarrollar ese tipo de cáncer durante la vida es de alrededor de uno en 190 para los hombres y de uno en 830 para las mujeres, siendo esta enfermedad más frecuente en hombres mayores de 60 años, según cifras de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.



La laringe es una parte de la garganta ubicada entre la parte de atrás de la lengua (base) y la tráquea. Foto: iStock

El cáncer de laringe se origina habitualmente en las cuerdas vocales y por lo general causan síntomas antes, se extienden menos y se curan con mayor frecuencia que los que se dan en otras partes.



Las investigaciones apuntan a que las personas que fuman o utilizan el tabaco y consumen alcohol están en riesgo mayor de desarrollar cáncer en la garganta; pues más del 95 % de las personas afectadas son fumadores destaca el Manual de medicina MD.

Síntomas del cáncer de laringe

En la mayoría de los casos, los cánceres de laringe se pueden identificar debido a los síntomas que causan, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.



Uno los signos más frecuentes es la ronquera o los cambios en la voz, cuando se forma en la glotis, lo que puede conducir a que estos cánceres sean encontrados en etapas muy iniciales.



Los que se inician en el área de la laringe por encima de las cuerdas vocales (supraglotis), por debajo de las cuerdas vocales (subglotis) o en la hipofaringe usualmente no causan cambios en la voz, y, por lo tanto, se suelen descubrir en etapas más avanzadas.



Los síntomas de estos cánceres pueden incluir un dolor de garganta que no desaparece, tos constante, dolor o dificultad al tragar, dolor de oídos, una masa o protuberancia en el cuello.



Estos síntomas suelen estar relacionados con otras afecciones más frecuentes, pero si cualquiera de estos síntomas no cesa, debe recurrir a un médico para que pueda determinar la causa y le indique el tratamiento a seguir.



La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia suelen ser los tratamientos más frecuentes para este tipo de cáncer, pero dependerán de la etapa en la que se encuentre para que el profesional de la salud determine el mejor camino.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACIN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

