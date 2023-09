Un estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, publicado en 'The Journal of Hepatology', arrojó a la luz sobre la relación entre la enfermedad metabólica asociada al hígado graso (conocida como MASLD, antes NAFLD) y el riesgo de cáncer de hígado.



(Le puede interesar: Riesgo en suministro de medicamentos: advierten déficit de 1 billón de pesos).



El trabajo reveló que no solo los pacientes, sino también sus familiares cercanos, enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado y enfermedades hepáticas mortales.

La MASLD se ha convertido en la principal causa del aumento alarmante de casos de cáncer de hígado en la actualidad. Sin embargo, la investigación del Instituto Karolinska sugiere que la atención no debe centrarse únicamente en los pacientes con este enfermedad.



El doctor Fahim Ebrahimi, médico e investigador del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska, señaló: "Las recomendaciones sobre cambios en el estilo de vida deberían darse también a sus familiares. Nuestro estudio también sugiere que los familiares con factores de riesgo metabólico, como la diabetes mellitus, podrían beneficiarse de un cribado precoz del MASLD".



(Le puede interesar: Reforma de salud: Minsalud convoca a sectores del gremio para entablar diálogo).

Facebook Twitter Linkedin

Los investigadores basaron su estudio en la cohorte ESPRESSO. Foto: iStock

La investigación se basó en la cohorte 'ESPRESSO', que incluyó datos de biopsias hepáticas realizadas en Suecia desde 1965 hasta la fecha. Entre los casi 12.000 individuos con MASLD confirmada mediante biopsia, se identificaron sus familiares de primer grado (padres, hermanos e hijos) y las parejas de ambos grupos, lo que dio lugar a una muestra de casi 250.000 familiares de primer grado y 57.000 parejas.



Durante un período de seguimiento promedio de 17,6 años, con algunos participantes siendo monitoreados hasta 50 años, los resultados fueron claros. Los familiares de primer grado de pacientes con MASLD tenían un 80 por ciento más de probabilidades de desarrollar cáncer de hígado en comparación con los controles.



Sin embargo, debido a la rareza del cáncer de hígado, el aumento absoluto del riesgo fue del 0,11 por ciento en 20 años, según los investigadores.



El doctor Jonas F. Ludvigsson, profesor del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska, enfatizó que, aunque el riesgo absoluto es pequeño, sigue siendo relevante a nivel poblacional.



"En otras palabras, uno de cada 900 familiares de primer grado de pacientes con MASLD desarrollará además cáncer de hígado en un periodo de 20 años", afirmó el especialista.



(Le puede interesar: La buena salud sexual es un ‘factor de protección’ para la relación de pareja).

Facebook Twitter Linkedin

Cáncer de hígado es más frecuentes si un familiar padece hígado graso. Foto: iStock

Además del riesgo de cáncer de hígado, el estudio también reveló que las parejas de los pacientes con MASLD tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas graves, como cirrosis, y de fallecer debido a problemas hepáticos relacionados.



Ebrahimi concluye que estos hallazgos subrayan la existencia de un riesgo familiar significativo asociado con la MASLD y que el estilo de vida compartido desempeña un papel importante en su desarrollo.



Se estima que uno de cada cuatro adultos en todo el mundo padece MASLD (enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica), que antes se conocía como NAFLD (enfermedad del hígado graso no alcohólico). Sin embargo, la gran mayoría de las personas desconoce que la tiene.

Más noticias

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.