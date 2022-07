El hígado es el órgano más grande del cuerpo, como un balón de fútbol, y se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, encima del estómago. Su función es vital, pues ejecuta tareas esenciales como filtrar la sangre de los intestinos, procesar, digerir y almacenar nutrientes, producir la bilis, entre otras.

Cuando el ADN de las células del tejido hepático muta, se alteran los procesos ya mencionados y se produce el cáncer de hígado, como resultado del crecimiento descontrolado de las células.

"Las células pueden comenzar a crecer fuera de control y con el tiempo pueden formar un tumor, es decir, una masa de células cancerosas", explica el portal de la Mayo Clinic.

La enfermedad afecta mayoritariamente a hombres entre los 55 y los 64 años.

Aunque se trata de una enfermedad poco común, que afecta más a hombres que a mujeres, los casos de pacientes con esta enfermedad han ido en aumento en EE. UU., por lo que se estima que el 1 % la población estadounidense será diagnosticada con alguno de los tipos de cáncer de hígado en su vida, según el centro médico Cleveland Clinic.

Este cáncer puede ser primario o secundario, es decir, puede iniciar en el hígado o desarrollarse en otra parte del cuerpo y luego comprometer el hígado. En ese sentido, hay tres tipos de cáncer de hígado primario:

- Carcinoma hepatocelular (CHC): es el más común porque es el que se desarrolla en la células hepáticas y, por lo general, afecta a personas con enfermedades en esta zona.

- Cáncer intrahepático (IHC): se origina en los conductos que transportan la bilis y suele detectarse cuando está en un nivel avanzado.

- Angiosarcoma: es el tipo más raro de cáncer de hígado y se presenta en el revestimiento de las células sanguíneas del hígado.

Síntomas

De acuerdo con Mayo Clinic, generalmente, el cáncer de hígado primario no presenta síntomas en su fase incial. Sin embargo, a medida que se va desarrollando la enfermedad se presentan señales como:

Consulte si presenta un bulto debajo de su caja torácica o dolor en el lado derecho de su abdomen.

- Pérdida de peso

- Pérdida de apetito

- Dolor en la parte alta y derecha del abdomen

- Naúseas y vómito

- Fatiga y debilidad

- Hinchazón abdominal

- Color amarillo en la piel y la parte blanca de los ojos (ictericia)

- Heces claras o blancas y orina oscura

Por su parte, ante la falta de síntomas tempranos, Cleveland Clinic recomienda controles médicos frecuentes, más aún si el paciente tiene algún factor de riesgo.

Factores de riesgo

- Infección por hepatitis B o C

- Cirrosis

- Enfermedades hepáticas hereditarias

- Ser paciente diabético

- Sufrir de hígado graso

- Consumo excesivo de alcohol

¿Cómo cuidar mi hígado y prevenir enfermedades?

Las instituciones médicas ya mencionadas concuerdan en que, aunque el cáncer de hígado no se puede prevenir por completo, los hábitos saludables ayudan a reducir el riesgo de padecerlo.

Ante cualquier sospecha, pídale a su médico que le recete los exámenes para conocer el estado de salud de su hígado.

Estas son algunas recomendaciones:

1. Evite o reduzca el consumo de alcohol, pues beber sin moderación conduce a la cirrosis, que es la cicatrización del hígado.



2. Manténgase en su peso ideal.



3. Vacúnese contra la hepatitis B.

4. Prevenga la hepatitis C: sea precavido al momento de tener relaciones sexuales, no use drogas ilícitas vía intravenosa y si se va a realizar un piercing o tatuajes, revise que sea en un lugar seguro.

Para mantener el hígado limpio y sano es importante que reduzca el consumo de grasas e ingiera alimentos con un índice glicémico bajo. Eso sí, siempre consulte con su médico o nutricionista antes de alterar su dieta.

