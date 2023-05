El cáncer que se da en la garganta, un tubo muscular que comienza en la nariz y termina en el cuello, es una enfermedad que se desarrolla en la faringe o la laringe, además comienza en las célular planas que cubren el interior de dichas estructuras corporales.



La laringe, por su parte, está ubicada debajo de la garganta y también puede verse afectada por este tipo de cáncer. Su conformación se basa en cartílago y en ella están las cuerdas vocales que vibran para producir sonido al hablar.



Dicha afección tiene varios tipos. Aunque mayoría de estos involucran el mismo modelo de células, su clasificación se da según la parte de la garganta dónde se origina el cáncer. Las siguientes son las variantes que la ciencia ha identificado:

El cáncer nasofaríngeo: comienza en la parte que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaríngeo: surge en la parte que está detrás de la boca que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaríngeo: se da en la parte inferior que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico: se origina en la parte superior de la laringe y afecta la epiglotis, que es la parte de cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. El cáncer subglótico: se da en la parte inferior de la laringe, por debajo de las cuerdas vocales.



(Lea: Informe: ¿Qué enfermedades generan más muertes en Bogotá?

Síntomas

En caso de presentar nuevos signos con el paso del tiempo o persistencia de los mismos, lo recomendable es consultar a un médico, ya que la mayoría de la sintomatología no es específica del cáncer de garganta.



La aparición de las siguientes condiciones de forma continua son un factor de preocupación: tos, cambios en la voz –como ronquera o no hablar con claridad–, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta, pérdida de peso.



Jimena Delgado

Escuela de Periodismo EL TIEMPO