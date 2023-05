El cáncer de colon es una de las enfermedades más difíciles de detectar en estado temprano debido a los pocos síntomas que se manifiestan en el desarrollo de la misma.



Sin embargo, investigadores de la Universidad de Washington encontraron cuatro nuevos signos de alerta que pueden ser de utilidad. Le contamos.

La aparición de este tipo de cáncer es una de las más comunes en adultos mayores, y puede iniciar con pólipos dentro del intestino grueso.



Sin embargo, no todos se convierten en cancerígenos, y las pruebas para detectarlos muchas veces se quedan cortas.



Es por esto que los científicos de la Universidad de Washington se dieron a la tarea de recolectar síntomas que estuviesen relacionados con los estadios tempranos del cáncer de colon.



A través del estudio 'Signos y síntomas de bandera roja para el diagnóstico temprano del cáncer colorrectal de aparición temprana, los investigadores dieron con cuatro síntomas que suelen estar presentes en estos pacientes.



La investigación, publicada en el 'Journal of the National Cancer Institute' tuvo en cuenta más de 5.000 casos de cáncer colorrectal, en los que se encontraron 17 síntomas que compartían las personas con este diagnóstico algunos años antes de obtenerlo.



En ese orden de ideas, pudieron identificar que, de dos años a tres meses antes del diagnóstico, las personas con este cáncer suelen presentar:



-Dolor abdominal

-Sangrado rectal

-Diarrea

-Anemia por deficiencia de hierro



“El reconocimiento temprano de los síntomas de alerta puede mejorar la detección temprana y el diagnóstico oportuno del cáncer colorrectal de aparición temprana”, reza el documento.



De acuerdo con Mayo Clinic, este cáncer también presenta signos como un cambio persistente en los hábitos intestinales, una sensación de que el intestino no se vacía por completo y debilidad o fatiga.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO