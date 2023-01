A pesar de que muchas personas toman las caminatas como un momento de esparcimiento y relajación más que de entrenamiento, realizarlas ayuda a bajar de peso, además de contribuir a un buen estado de salud.

Así lo reveló un estudio publicado en The Journal of Nutrition, que se tomó la tarea de indagar si esta actividad realmente tenía consecuencias positivas para la salud de las personas.



Los investigadores dividieron la muestra en dos, un grupo con una dieta baja en calorías y con ejercicios de caminata, y otro solo con la dieta.



Lo que encontraron los autores del estudio es que esa caminata ligera de tres horas a la semana más la dieta ayudó a que el primer grupo tuviera una pérdida adicional de masa grasa, en comparación con el segundo grupo.



Asimismo, se documentó que hubo una disminución en los niveles de insulina en ayunas, como uno de los efectos secundarios que esta práctica y la dieta balanceada.



De acuerdo con los expertos, lo ideal es llegar a caminar un total de 150 minutos distribuidos en toda la semana, manteniendo un ritmo constante pero sin forzar al cuerpo.



Profesionales de la salud física recomiendan además empezar estas rutinas de forma progresiva, para que no sea un cambio de golpe sino que se convierta en un hábito adquirido gradualmente.

