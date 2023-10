Cambio climático: Los graves impactos que genera en nuestra salud la crisis ambiental

La crisis climática es un problema para nuestra salud. Al menos así lo creen muchos expertos en el tema que advierten que la presión que los humanos estamos generando sobre el planeta puede tener graves consecuencias en nuestro futuro.



Los incendios forestales, a causa de las altas temperaturas; las inundaciones, debido a las lluvias atípicas; o la llegada de nuevas enfermedades a zonas donde antes no estaban, a partir de los cambios ecosistémicos; son algunas de las muchas amenazas a las que ya nos están afectando.

Este tema fue uno de los abordados en el marco del 8º Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, realizado en Santiago de Chile, los días 17 y 18 de octubre. El evento, organizado por la Clínica Alemana de Santiago, el Hospital Israelita Albert Einstein y el Institute For Healthcare Improvement (IHI) es un espacio donde expertos en el tema sanitario y funcionarios gubernamentales se reúnen a hablar de cómo lograr sistemas de salud sostenibles en la región.

Agua, alimento y enfermedades



Según explicó Alex Godoy, doctor en Ciencias de la Ingeniería y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo de Chile, son tres los factores a tener cuenta en el impacto que tiene la crisis climática en las personas: agua, alimento y enfermedades.

El primero el agua. Las sequías que hoy se están presentando en el mundo, o bien las inundaciones, afectan el suministro o la calidad del líquido que tomamos las personas. Eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en países como Uruguay o el propio Chile, donde extensas sequías han limitado el acceso al agua, lo que genera consecuencias negativas en la salud de las personas.

De hecho, según ONU-Agua, en 2021 más de 2.000 millones de personas vivían en países con escasez de agua, situación que probablemente empeorará en algunas regiones ―señala la organización― como resultado del cambio climático y el crecimiento de la población.

El segundo punto es el de la alimentación. Los cambios en el clima y los fenómenos extremos (inundaciones, huracanes, sequías, etc) impactarán gravemente en la capacidad de la humanidad para producir alimentos y por ende en la seguridad alimentaria global.

Según cálculos del Banco Mundial, en 2021, el aumento de los precios de los productos básicos alimentarios, en parte debido a los impactos del clima, fue uno de los factores principales que llevó a aproximadamente 30 millones de personas más de los países de ingreso bajo a padecer inseguridad alimentaria.

Una mala alimentación puede perjudicar en los niños, por ejemplo, su desarrollo cerebral, interferir con su aprendizaje, debilitar su sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infección y, en muchos casos, de muerte.

Finalmente, el tercer factor que destacó Godoy es el aumento de las enfermedades. El cambio en la temperatura propiciará que algunos vectores de contagio puedan extenderse más, por ejemplo es el caso del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y que ya se está reportando en zonas donde antes no se veía debido al aumento de las temperaturas. Es decir, las enfermedades transmisibles podrán llegar más fácilmente a territorios donde antes no se registraban.

Pero también, los cambios en los ecosistemas pueden propiciar las enfermedades zoonóticas, dado que los animales salen de sus hábitats en búsqueda de alimento y en algunos casos pueden contagiar a las personas con enfermedades. Es el caso, por ejemplo, del virus Nipah, que causó alarma hace algunas semanas por su brote en India.

De acuerdo con la FAO, los seres humanos, las plantas, el ganado y la pesca estarán expuestos a nuevas plagas y enfermedades que florecen solo a determinadas temperaturas y condiciones de humedad. Esto implicará nuevos riesgos para la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la salud humana.

Por su parte, la OMS resalta que el clima y otros cambios ambientales son algunos de los principales factores para que aparecieran o reaparecieran enfermedades transmitidas por vectores (ETV). “Estos factores pueden expandir la distribución geográfica de las mismas y extender la temporada de transmisión, con lo que influyen en la morbilidad y mortalidad de estas enfermedades”, señala la organización.

En ese sentido, según señaló en el Foro la coordinadora de la Oficina de Gestión de Investigación de la Salud del Hospital Israelita Albert Einstein, Eliseth Ribeiro, es necesario que se tomen medidas urgentes ante una realidad que no es hacia el futuro, sino que se está presentando ya.

De acuerdo con Ribeiro los efectos del cambio climático y la crisis ambiental ya se están viendo en la salud de las personas, y empeorarán, si no logramos detener las emisiones de gases contaminantes. Actualmente la meta está en limitar el aumento de las temperaturas a no más de 1,5 ºC con respecto al promedio de la era preindustrial, algo que según muchos expertos no se logrará.

Ribeiro enfatizó en que seguir como vamos llevará a que muchas personas en todo el mundo tengan que afrontar impactos negativos en su salud, lo que por ende generará presiones sobre los sistemas sanitarios y en general los Estados de todo el planeta.

“Acciones urgentes son necesarias para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2050. Pero ya sabemos que eso no va a ocurrir, porque tenemos varios sectores productivos que van a seguir emitiendo”, agregó la experta.

