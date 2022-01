El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que habrá cambios en los lineamientos para definir el aislamiento preventivo ante la pandemia por covid-19.



Algunas modificaciones de las medidas preventivas resultan novedosas y sorprendentes, dado el alcance que ha tenido el país en el índice de contagios durante las últimas semanas a raíz de la variante ómicron.



Colombia detectó el 20 de diciembre los primeros tres casos de ómicron, una variante del virus considerada muy contagiosa, aunque no más letal. Tiempo después, el número de contagios se disparó y pasó de rondar los 1.800 casos diarios hasta alcanzar más de 23.000 nuevos contagios esta semana.



Estudios preliminares sugieren que la variante ómicron tiene consecuencias menos graves entre los infectados a pesar de su rápida propagación, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no puede clasificarse como "leve".



En Colombia la mayoría de las medidas restrictivas para contener la pandemia fueron levantadas gradualmente en la segunda mitad de 2021 y las celebraciones de fin de año se convirtieron en un foco de contagio, según expertos.



Con una población de 50 millones de habitantes, Colombia suma más de 5,2 millones de contagios y 130.000 muertes por covid-19. Luego de casi dos años de emergencia sanitaria, el país es el tercero con mayor número de casos en latinoamericana y el cuarto con más fallecidos después de Brasil, México y Perú.

Con una población de 50 millones de habitantes, Colombia suma más de 5,2 millones de contagios y 130.000 muertes por covid-19.

A pesar del panorama que se evidencia a raíz del nuevo pico de contagios por covid-19 en el mundo, muchos otros países también han decidido modificar las medidas de contingencia asegurando que es posible disminuir los tiempos de aislamiento y toma de pruebas contra el virus, debido a las altas tasas de vacunación que se han alcanzado a nivel global.



En colombia cerca de 28,7 millones de personas han sido vacunadas contra el covid-19 con esquemas completos y unos 3,6 millones ya recibieron una dosis de refuerzo.



Pese a la decisión, existen muchas dudas y especulaciones sobre las posibles consecuencias que esta situación podría generar a futuro en el país. Las opiniones encontradas al respecto son múltiples, pero hay que resaltar que la determinación fue previamente estudiada por el Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por covid-19, así como por el grupo asesor epidemiológico del Ministerio, que determinó las nuevas pautas de acuerdo con evidencia científica.



Estas decisiones también se dan en el marco de un cambio global de la situación epidemiológica, teniendo en cuenta los cambios del virus y la respuesta de la población, que determinan la necesidad de adaptar las estrategias al nuevo momento que presenta la pandemia.

Cambios en los lineamientos

En adelante las personas contagiadas o con síntomas deberán aislarse siete días a partir del primer indicio del virus, en vez de 14 como se recomendaba antes, explicó la cartera de salud.



"No es necesario que se realice una prueba (de covid) dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante ómicron", añadió el ministro.



En el caso de las personas asintomáticas que estuvieron en contacto con contagiados, si están vacunadas completamente no están obligadas a hacer aislamiento ni una prueba anticovid, precisó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, citado en el comunicado.



Los no vacunados deberán guardar siete días de cuarentena ante cualquier sospecha o confirmación de un contagio. Ruiz pidió "extremar las medidas básicas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, y evitar visitar personas más vulnerables".

La sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante ómicron

¿Qué motivó este cambio en las normativas?

La razón por la que Colombia y muchos otros países han cambiado los lineamientos de aislamiento y toma de pruebas, tiene como premisa dos factores: ( 1 ) la evidencia de que las personas que tienen coronavirus son más contagiosas en los dos días previos a presentar síntomas y en los tres días posteriores, y ( 2 ) el hecho de que la mayoría de los casos nuevos corresponden a la variante ómicron cuya gravedad no es severa, según las últimas investigaciones.



Además, si un país atraviesa un crecimiento exponencial de casos de covid-19 y todas las personas que se infectan tienen que aislarse o ponerse en cuarentena por largos períodos, el protocolo podría seguir poniendo en riesgo la supervivencia de empresas, comercios y aerolíneas, así como la disponibilidad de personal en los hospitales.



Cuando Estados Unidos redujo los tiempos de aislamiento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), argumentaron que el cambio estaba motivado por el hecho de que la ciencia corroboraba que la transmisión del virus se produce en los dos días previos a los síntomas y en los 2-3 días posteriores. "Por lo tanto, las personas que dan positivo en la prueba pueden aislarse por menos tiempo si son asintomáticas”, afirmaron.



Por otro lado, los datos sobre las tasas de vacunación y su efecto en la reducción de enfermedad grave, hospitalización y muerte, son positivos. Los estudios demuestran que la eficacia de la vacuna ARNm, con esquema completo, contra la infección es de aproximadamente el 35%. Una dosis de refuerzo de la vacuna restaura la efectividad contra la infección en un 75%.



A pesar de estos argumentos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró una nueva cifra récord de 2,6 millones de casos y asegura que la curva de contagios continúa su ascenso exponencial. El actual récord casi triplica el de abril de 2021, que tuvo 900.000 casos atribuidos al auge de la variante delta.

