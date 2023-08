¿Sabías que tanto mujeres como hombres perdemos entre 100 a 150 cabellos diariamente? Sin embargo, es la genética la que condicionará la pérdida de cabello permanente, conocida como calvicie o alopecia, y que afecta sobre todo a varones.

Alrededor de esta problemática existen muchas “opciones” naturales en el mercado como información confusa y érronea que en conversación con el doctor Christian Castañeda Poma, Master en Medicina Estética de Iderma Capilar, tratamos de explicar y aclarar en la siguiente entrevista.



¿Qué es la causa principal de la calvicie en hombres?

El factor genético es la principal causa pero existen factores hormonales también. Cuando existe mucha testosterona que se convierte en dihidrotestosterona (DHT) esta ataca al folículo piloso, que es donde crece el cabello. Después existen otras causas motivadas por el stress, enfermedades autoinmunes o como consecuencias de medicamentos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer.

¿Por qué los hombres son quienes más sufren de calvicie?

Por la testosterona precisamente. La testosterona es una hormona que cuando entra en contacto con una enzima, que a su vez es un especie de conductor o transportador. Entonces cuando la testosterona entra en contacto con la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2, se convierte en dihidrotestosterona (DHT) quien es la que finalmente atacará al folículo hasta hacerlo muy chico y por tanto, atrofiará el lugar donde crece el cabello. En el caso de las mujeres, la testosterona no es tan desarrollada como en los hombres.

La alopecia afecta a niños, hombres y mujeres. Foto: iStock

¿Qué pasa con aquellos hombres que no sufrieron nunca la caída de cabello?

Puede deberse a que el factor genético no es tan predominante en ellos. Y vale destacar algo, mucho tiene que ver el factor madre. Si hay muchos calvos del lado materno, esta herencia continuará en los hijos. En mi caso, por ejemplo, mi papá es calvo y mi mamá tiene bastante cabello. Y yo no sufro de alopecia porque debo tener predominancia materna.

¿Qué papel juegan los hábitos en todo eso?

Precisamente, los hábitos que uno tiene, puede que no ayuden a que se preserve el cabello tales como fumar. ¿Qué pasa si fumamos? Nosotros en nuestro cuero cabelludo tenemos arterias que son las encargadas de llevar la sangre al folículo. Este se alimentaría bien y a partir de ahí crecería el cabello. Al fumar, esas arterias se estrechan y al estrecharse no me va a llegar suficiente sangre al folículo y por lo tanto, ese cabello se va a caer.

¿Qué tratamientos de prevención existen?



Tenemos tres tipos de tratamiento. El primero es el plasma rico en plaquetas, que consiste en extraer sangre, luego pasarla por una centrífuga, y de ahí se obtienen las plaquetas que son como vitaminas que van a ayudar a fortalecer el cuero cabelludo a que crezca bastante mejor.



El otro tratamiento es el Hydrafacial Keravive que es un sistema de aspiración de todos los elementos contaminantes, células muertas, grasas que hacen que el cabello no crezca bien. Después de limpiarlo lo que se hace después es introducir nutrientes, vitaminas, antioxidantes.



La tercera opción es la Fototerapia, la cual consiste en administrar el Láser Hairmax en los folículos para que estos se activen y empiecen a formar un mejor cabello.



