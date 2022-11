Tomar café negro es una de las tradiciones más arraigadas de los colombianos. Sea como parte del desayuno en las mañanas, o como estimulante durante diferentes horas del día, el llamado ‘tinto’ siempre está presente en los hogares y oficinas de todo el país.



De hecho, el café es una de las bebidas más ingeridas en el mundo. De acuerdo con datos de la Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), su consumo aumenta 0.4 por ciento cada año.

Sin embargo, siempre ha persistido la polémica sobre si los niños, antes de los 12 años, deben o no consumir cafeína. Y es que en muchas regiones del país es tradicional que se comience a consumir esta bebida desde temprana edad ya sea solo o con leche.



Pero ¿qué tan beneficioso puede ser para los más pequeños consumir de forma asidua esta bebida? Médicos expertos señalan que es mejor restringir el consumo de cafeína, toda vez que puede traer consecuencias para la salud de los más jóvenes.



La cafeína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central. En exceso causa insomnio, excitación psicomotriz, ansiedad y, en casos extremos, convulsiones. Estos síntomas se pueden presentar tanto en niños como en adutos.



No hay ningún estudio que demuestre que esta bebida retrase el crecimiento, pero Héctor Pedicino, pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatra, advierte que los recaudos a tomar no solo engloban al café: "La cafeína no está presente solo en esta bebida, sino en muchas otras bebidas, como los refrescos cola (bebidas gaseosas), que en niños también deberían limitarse", subraya.



La pediatra Jane Benton, citada por el portal especializado Kidshealth, resalta que hay por lo menos síntomas que se pueden presentar en los niños cuando se consumen productos con cafeína en exceso:



• Nerviosismo

• Malestar estomacal

• Dolores de cabeza

• Dificultad para concentrarse

• Dificultades para dormir

• Frecuencia cardíaca más rápida

• Tensión arterial más elevada



ELTIEMPO.COM