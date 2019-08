Cafam aclara que no son investigados por sobreprecios en medicamentos

La Caja de Compensación Familiar CAFAM respondió a la investigación administrativa que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió este miércoles en su contra, en la cual también se vio involucrada Droguerías y Farmacias Cruz Verde.

"La investigación y sanción por violación al régimen de control de precios de medicamentos no va en contra de Cafam", puntualizó la caja de compensación.



Tal como lo advirtió este miércoles EL TIEMPO, los méritos para iniciar esta investigación son por "obstaculizar las labores de inspección, vigilancia y control sobre el Régimen de Control Directo de Precios de Medicamentos al presuntamente incumplir con la obligación de suministrar información en los términos requeridos por la SIC".



Frente a esto, la caja de compensación enfatizó: "Cafam contestó y entregó toda la información solicitada en el plazo definido por la SIC, y aclaró en su respuesta que no era posible suministrar una parte de los datos en el formato exigido por dicha Entidad -en el tiempo requerido-, dado que los sistemas de información de la Caja no los producen esa manera".

"Ante esto, la SIC consideró que -por entregar la información no desagregada conforme las características solicitadas por la Entidad-, Cafam supuestamente habría incumplido con la obligación de atender el requerimiento", señaló Cafam.



Es decir, la causa de la actuación contra Cafam no es el incumplimiento del régimen de control de precios de medicamentos, sino "la entrega de una información que la Superintendencia consideró incompleta".



