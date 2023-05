“Ninguna madre debería temer por su vida al traer un bebé al mundo, especialmente cuando se dispone de los conocimientos y las herramientas para tratar complicaciones habituales”, reflexiona Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, luego de analizar las alarmantes cifras sobre mortalidad materna que reveló el informe titulado ‘Tendencias en la mortalidad materna’, elaborado por varios organismos de Naciones Unidas (ONU): cada dos minutos muere una mujer durante el embarazo o el parto en algún rincón del planeta.



La mortalidad materna es un indicador clave del sistema de salud y del desarrollo de un país. Durante años, las naciones han invertido en políticas públicas que contribuyan al descenso de las cifras en este indicador.



No obstante, el documento destaca que los esfuerzos no han sido suficientes y que persisten cifras inquietantes en esta materia. En números absolutos, esta tendencia sigue concentrándose mayoritariamente en las zonas más pobres y en países afectados por conflictos. El texto, que analiza una fracción de tiempo desde 2000 hasta 2020, resalta que aproximadamente el 70 % de todas las muertes maternas ocurrieron en África subsahariana y le siguen regiones como Asia y Latinoamérica.



De acuerdo con el texto, las inequidades relacionadas con los ingresos, la educación, la raza o el origen étnico incrementan aún más los riesgos para las mujeres embarazadas marginadas, las que menos acceso tienen a atención esencial de maternidad y quienes más probabilidades registran de experimentar problemas de salud subyacentes durante el embarazo.



El pediatra neonatólogo Hérnando Baquero, decano de la división de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, explica que este es un indicador indirecto de la calidad de los servicios de salud y de la equidad con la que estos se prestan: “Una persona puede tener cobertura, pero quizás no tenga calidad y es un tema que preocupa. Es un reflejo indirecto de los servicios que se prestan a la población materna. Es indiscutible que lo económico y la pobreza multidimensional están asociadas con peores resultados en salud”.



En consecuencia, los motivos de mortalidad materna son múltiples: hemorragias graves, hipertensión, infecciones relacionadas con el embarazo, complicaciones debidas a la práctica de abortos en condiciones de riesgo y afecciones subyacentes que pueden agravarse durante el embarazo (como el VIH/sida y el paludismo).

Solo 4 de 8 controles

Para los expertos, es irónico que todas estas afecciones sean prevenibles y puedan tratarse en gran medida con acceso a una atención de salud de alta calidad. No obstante, los resultados del informe dejan ver que aproximadamente un tercio de las mujeres ni siquiera llegan a tener cuatro de los ocho controles prenatales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni a recibir atención posnatal esencial, mientras que unos 270 millones de mujeres carecen de acceso a métodos modernos de planificación familiar.



Al respecto, John Wilmoth, director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, aseguró que “poner fin a la mortalidad materna prevenible y ofrecer acceso universal a una atención de salud materna de calidad requiere esfuerzos sostenidos y compromisos inquebrantables, especialmente para las poblaciones más vulnerables”.



En nueve países con graves crisis humanitarias, las tasas de mortalidad materna duplicaron con creces el promedio mundial (551 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 223 en el ámbito mundial). Y el panorama hacia el futuro tampoco es alentador, puesto que el promedio a nivel global está muy lejos de la meta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con lo que se espera lograr menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para 2030.

Las brechas en materia de salud reproductiva en el país continúan siendo amplias debido a factores asociados a condiciones sociales como la pobreza, Foto: Istock

En el caso específico de Colombia, el promedio se ubicó en 66,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a nivel nacional en 2020, según datos recolectados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Aunque el resultado supera la meta, las brechas en materia de salud reproductiva en el país continúan siendo amplias debido a factores asociados a condiciones sociales como la pobreza, la falta de acceso a información, la violencia de género, la cobertura insuficiente de estos servicios y la violencia en zonas de conflicto.



Baquero explica: “En Colombia hemos tenido una disminución en la muerte de las maternas, pero desafortunadamente esta reducción no ha sido igual en todos los grupos poblacionales. Vemos más disminución en las zonas urbanas que en los centros rurales. Sin embargo, se ha logrado que toda mujer embarazada tenga acceso a seguridad social en salud”.



Para el pediatra neonatólogo, el país requiere tener una regionalización en la atención de la población materna, que no siga criterios políticos. “Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) habló muy bien de Colombia en el tema de los hospitales padrinos, intervención en la que un hospital con todos los logros puede empezar a manejar otros hospitales. Lo dicho, con cuidado y sin mediaciones políticas porque puede darse una mala regionalización que produce el efecto contrario, es decir que las pacientes terminan siendo atendidas con un criterio no técnico en hospitales sin recursos”, explicó.



Ante los resultados globales del informe de la ONU, Juan Pablo Uribe, director mundial de Salud, Nutrición y Población en el Banco Mundial y director del Mecanismo Mundial de Financiamiento, dijo: “Con medidas inmediatas, más inversiones en atención primaria de salud y sistemas de salud más sólidos y resilientes, podemos salvar vidas, mejorar la salud y el bienestar, y promover los derechos y las oportunidades de las mujeres y las adolescentes en el mundo”.

Definida como la pérdida de más de 500 ml de sangre dentro de las 24 horas posteriores al alumbramiento, la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna. Foto: 123rf

El compromiso internacional, encaminado a lograr la meta planteada para 2030, está en una carrera contrarreloj en la que cada aporte cuenta. A principios de este mes, la OMS lanzó E-Motive, una herramienta que podría ayudar a reducir las muertes por sangrado relacionado con el parto.



Definida como la pérdida de más de 500 ml de sangre dentro de las 24 horas posteriores al alumbramiento, la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna en el mundo y afecta a unos 14 millones de mujeres cada año, provocando cerca de 70.000 muertes —una cada seis minutos—, principalmente, en países de renta baja y media.



Continuar invirtiendo en políticas públicas, educación y este tipo de herramientas requiere compromiso, pero es fundamental para disminuir las tasas globales por mortalidad materna.



“Tenemos las herramientas, el conocimiento y los recursos para poner fin a las muertes maternas prevenibles; lo que necesitamos ahora es voluntad política”, concluyó Natalia Kanem, directora Ejecutiva de Unfpa durante la socialización del informe.

