Experimentar estrés en el trabajo de vez en cuando es normal, pero cuando ese estrés se vuelve cada vez más frecuente, o incluso permanente, termina consumiendo a la persona hasta llevarla a un punto de agotamiento extremo que afecta tanto su desempeño laboral como su salud. Esta situación es conocida en inglés como burnout o, síndrome del ‘trabajador quemado’.

Hasta no hace mucho, el 'burnout' solía ser considerado un problema relacionado con una ‘mala gestión de la vida cotidiana’, pero en el 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le asignó la etiqueta de “fenómeno laboral” para reflejar claramente que hablamos de una enfermedad laboral producida por el estrés crónico.



Según un estudio realizado por la OMS, cerca de un 10 por ciento de los trabajadores del mundo están afectados por el síndrome del ‘trabajador quemado’ o 'surmenage', como se le conoce en francés, porque es claro que no hay sociedad que hoy escape a este problema.



¿Cómo saber si usted lo está padeciendo? Algunos de los síntomas más comunes son: fatiga física y mental, importante disminución en el rendimiento profesional, falta de motivación para realizar las tareas cotidianas, sensación de frustración e irritabilidad. Pero también hay señales externas. Por ejemplo: ¿Alguien de su entorno le ha pedido que trabaje menos?



A esto no se llega de la noche a la mañana. Las personas que sufren el síndrome del ‘trabajador quemado’ normalmente han estado expuestas a situaciones de estrés y ansiedad durante bastante tiempo, por lo que llegan a un punto de quiebre en el que la fatiga toma posesión de su organismo causando problemas a nivel físico y psicológico.

Para entenderlo de manera sencilla es lo mismo que pasa si un deportista se somete a un sobreentrenamiento: si lo hace de forma ocasional, sufrirá una lesión en principio leve que, con algo de descanso y fisioterapia, podrá ser superada. Pero si entrena por encima de sus capacidades reales durante meses, es muy probable que sufra una lesión grave, que no se recupere solo con algo de descanso y que requiera tratamiento médico especializado.



Y esto es exactamente igual con el síndrome de ‘estar quemado’: poner al máximo las capacidades mentales durante un tiempo prolongado genera un daño profundo que unas vacaciones o un descanso no podrán solucionar. Y solo con un tratamiento médico especializado, acompañado por un cambio de hábitos, quien padezca esta situación podrá tener opción de irse recuperando.



Pero, además, cuando el entrenamiento físico está mal gestionado, suelen salir perjudicados los músculos y los huesos. Pero cuando nuestra mente es la que ha sido exprimida más de la cuenta, las consecuencias son mucho más variadas y complejas. Una persona quemada puede experimentar problemas no solo emocionales, sino también cardiovasculares, digestivos, respiratorios, óseos… Debemos ser conscientes de que nuestra mente controla todo nuestro organismo, por eso los síntomas psicosomáticos pueden manifestarse a cualquier nivel. El abanico de síntomas del síndrome de ‘estar quemado’ es muy amplio. Y estos pueden derivar en temas muy delicados como cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, alcoholismo o drogadicción.



Los factores que influyen



Existen varios factores que influyen en este síndrome. Entre los más destacables están:

La amplitud de la jornada laboral y/o sus horarios. Tienen influencias biológicas y emocionales claras: alteraciones del ritmo cardíaco, ciclo sueño-vigilia, etc. La seguridad y estabilidad del trabajo, especialmente en época de crisis. Perder el trabajo o estar bajo la presión de perderlo durante un tiempo prolongado. Falta de formación profesional para desempeñar las tareas. No estar preparado y, por lo tanto, no poder hacer correctamente el trabajo. No saber decir ‘no’ y asumir más carga de trabajo de la que realmente podemos llevar a cabo. La estructura y clima organizacional: organizaciones complejas, con muchos requerimientos, exceso de burocracia y responsabilidades que pueden afectar al grado de control del individuo, incluyendo un alto nivel de estrés, carga de trabajo excesiva o poca autonomía profesional. Las relaciones interpersonales con otros compañeros de trabajo basadas en la falta de confianza, poca o escasa cooperación o abiertamente destructivas, con altos niveles de tensión. Factores familiares que hagan que el trabajador se vea siempre desbordado por su trabajo.

Pero además de las razones objetivas del entorno laboral, también hay factores de la psicología del individuo que pueden ser poderosos detonantes de esta situación, como: un exceso de autoexigencia, una baja tolerancia al fracaso, el perfeccionismo, la ambición, creerse indispensable, tener pocos intereses -y vida- fuera del trabajo o ser excesivamente idealistas.



Pero, dicho esto, ¿cómo podemos enfrentar el ‘síndrome del trabajador quemado’ para que la situación deje no solo de atormentarnos, sino que no pase a mayores en términos de nuestra salud? Esto es lo que recomiendan los especialistas en el tema:

1. Conozca sus límites

En primer lugar, debemos ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, igual que el deportista conoce sus límites. Y una vez que somos conscientes de ello, exigirnos en relación con nuestra capacidad real. Si somos capaces de adecuar demandas y capacidades, lograremos más productividad y satisfacción. Y, por consiguiente, salud. No se exija al punto de llegar al agotamiento, si lo hace, tarde o temprano ‘reventará.

2. Aprenda a decir que ‘no’

Culturalmente nos cuesta mucho, pero no es un pecado, sino la base de su autocuidado.

3. Identifique qué lo estresa

Para poder enfrentar el estrés laboral hay que saber qué situaciones nos generan ese estrés: este es el primer paso para diseñar las estrategias para enfrentarlas. No todo el mundo tiene la misma capacidad para lidiar con las tensiones emocionales y físicas.

4. Disfrute el tiempo libre

No subestime, desprecie o desperdicie el tiempo libre. Es muy importante para su equilibrio. Debemos encontrar una actividad que nos permita disfrutar, pasarla bien, que nos permita olvidarnos por un rato de nuestros problemas y, en definitiva, permitir que nuestra mente pueda descansar. Eso aumentará nuestra resiliencia. Además, pase tiempo al aire libre: está probado que el contacto con la naturaleza baja los niveles de estrés.

5. Todo suma

Desde las técnicas de meditación y relajación hasta la reestructuración cognitiva (modificar la forma en la que enfrentamos los problemas), suman para combatir la gestión efectiva de la ansiedad y la potenciación del autoconocimiento.

6. Vida sana

Puede sonar a consejo de cajón, pero el establecimiento de rutinas saludables es clave. Desde lo que come y bebe, hasta el ejercicio, que no solo es un fantástico eliminador de estrés y generador de endorfinas, sino que ayuda a un componente esencial de la ecuación, que es el buen sueño.

7. Invierta en su autoestima

Desarrollarla y cuidarla –y aquí también se puede pedir ayuda profesional– le va a servir no solo en el plano laboral, sino en otros muchos ámbitos de la vida.

8. No tema pedir ayuda

Si está sintiendo los síntomas propios del burnout es importante que pida ayuda lo antes posible. Consulte con un especialista e infórmele a su jefe sobre lo que le está sucediendo.

9. Aprenda a desconectarse

En este mundo donde tanta gente se ufana de ser 24/7, es fundamental aprender a desconectarse para combatir la sobrecarga laboral: tenga horarios y respételos. Apague su computador, aléjese de su celular y no revise su correo electrónico fuera del horario de oficina si no es estrictamente necesario. Además, hay decenas de programas para esto, tanto para computadores como para teléfonos móviles.

10. Puede ser hora de cambiar

El síndrome de burnout puede ser también una señal de que estamos en el trabajo equivocado. Y quizá sea hora de buscar uno nuevo.

